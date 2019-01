Halep, interviu sentimental pentru CNN. Când a petrecut până la 5 dimineata, ce face în timpul liber şi cum sunt părinţii ei

Sportiva noastra a inceput interviul acordat prin telefon prin a le spune americanilor cum a inchiriat un restaurant in Bucuresti, în perioada sărbătorilor, pentru a celebra alături de 110 invitaţi inclusiv câştigarea primului titlu de Grand Slam din carieră.



"Am sarbatorit pana la 5 dimineata pentru prima data in viata mea. In vacanta am petrecut mult timp in oras, iar asta nu se intampla foarte des. Am dus o viata normala si m-am bucurat foarte mult pentru asta. Am intalnit oameni noi, am stat cu prietenii", a spus Simona.



Cat priveste tenisul, Simona marturiseste ca nu are mari asteptari in urmatoarea perioada. "In pregatiri a fost putin mai dificil. Acum nu am asteptari, vin la Australian Open diferit fata de anul precedent. Sunt insa motivata sa dau ce am mai bun de fiecare data cand intru pe teren si cred ca am o sansa sa fac un rezultat bun, dar vom vedea", a adaugat Simona.



Simona a vorbit şi despre cum gestionează celebritatea şi relaţia cu fanii în România. "Nu este chiar confortabil sau chiar usor, dar este cel mai bun lucru care mi se putea intampla. Incerc sa ma conformez, accept celebritatea si ma bucur de ea", a conchis Simona.

Halep a încheiat dezvăluind o trăsătură de caracter moştenită din familie: "Mama mea este mai timidă, aşa cum sunt şi eu. Tătăl meu este diferit, aşa că se completează unul cu celălalt. Semăn mai mult cu mama mea când vine vorba de caracter".



Simona va debuta in primul tur de la Australian Open in fata estonei Kaia Kanepi, aflata pe locul 70 WTA.