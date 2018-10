Halep, îndemnată să nu mai joace: „Merge la plesneală la Singapore!“. Un medic a explicat ce riscă Simona

Simona Halep se joacă pe acest final de sezon cu focul! Suferind din cauza herniei de disc, românca a scăpat, deocamdată, de operaţie, însă intenţionează să revină repede pe teren. Asta deşi mai mulţi specialişti, în frunte cu Ilie Năstase, au avertizat-o să aibă grijă de cum se tratează şi să ia o pauză mai lungă.





Dan Curelea, medic primar specialist în recuperare la Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie a vorbit şi el pentru gsp.ro despre situaţia Simonei Halep.





Ce a spus medicul?





*Dacă se duce la Turneul Campioanelor, se duce la plesneală, scuzaţi-mi expresia neacademică! Nu are timp pentru o evaluare profesionistă a accidentării. Acum, cel mai relevant şi cel mai indicat ar fi un test de stres muscular.





*Sigur că nu e obligată să se opereze, dar numai un specialist poate spune care e procedura corectă.





*În cazul operaţiei, trebuie un an de întrerupere, cu recuperare adecvată. Dură. Agresivă. Minimum şase luni, dar cu riscuri de recidivă. Vorbim despre un sportiv de mare performanţă care, în plus, are şi un stil mai agresiv.