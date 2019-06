Halep încântată: Simona a oferit prima reacţie după cea mai uşoară victorie de până acum la French Open 2019

Simona Halep e în optimile de la French Open şi, dacă în primele două partide, a avut nevoie de fiecare dată de trei seturi pentru a obţine calificarea, astăzi, ea a avut parte de un meci cu iz de antrenament.





Practic, suspansul s-a încheiat după primele două game-uri în care scorul a fost egal, 1-1. De aici până la final, Halep a câştigat 11 din cele 13 game-uri care au urmat. În setul doi, la un moment dat, Tsurenko a cerut un time-out medical, însă înfrângerea ei nu poate fi pusă pe seama problemelor de sănătate, având în vedere că a pierdut primul set, cel de dinaintea time-out-ului medical, mai clar decât al doilea!





Ce a spus Simona Halep?





*N-am simţit că am jucat cu o adversară accidentată. Meciul a fost greu, chiar dacă scorul nu o arată. Mă bucur că sunt din nou în optimi. Mereu am în minte imaginea când am ridicat trofeul câştigatoarei pe acest teren.







