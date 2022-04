Halep, încântată la revenirea pe teren: Cum şi-a evaluat prestaţia în faţa lui Zhang, la Madrid

Simona Halep a făcut o veritabilă demonstraţie de forţă, în turul I, la Madrid.

După cum Adevărul a scris aici, cu excepţia unei căderi în debutul setului secund, constănţeanca a fost în controlul partidei, cap-coadă. Prestaţia ei solidă a bucurat-o pe Simona care, imediat după victorie, a acordat un interviu pe teren, transmis de Digi Sport 2, postul care deţine drepturile de televizare în România pentru Madrid Open.

Ce a spus Simona Halep?