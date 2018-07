Halep, încă departe de geniile tenisului: De ce Simona a dezamăgit la Wimbledon după un French Open uimitor

Wimbledon 2018 s-a transformat în Triunghiul Bermudelor. Dacă teritoriul care se întinde între Florida, Porto Rico şi Bermude „înghite“ vapoare şi avioane, la Londra, au „dispărut“ favoritele!

Iar Simona Halep a devenit şi ea victima acestui trend, pierzând, sâmbătă, în faţa unei jucătoare din Taiwan, Su-Wei Hsieh (48 WTA). Vorbim despre o specialistă a jocului de dublu, care până la 32 de ani şi-a trecut în palmares doar două trofee în probele de simplu, ambele câştigate acum şase ani. Pe iarba londoneză însă diferenţa între campioana de la French Open şi ocupanta locului 48 în lume s-a redus până acolo încât, după două ore şi 21 de minute, asiatica s-a impus cu 3-6, 6-4, 7-5. Şi, atenţie, asta în condiţiile în care, în decisiv, Halep a condus cu 4-1 şi cu 5-3, iar la 5-4, pe serviciul adversarei, a irosit şi o minge de meci!

„Mă doare peste tot“

Într-un fel, eşecul Simonei de sâmbătă a fost anunţat chiar de ea, după victoria de joi cu Saisai Zheng (126 WTA). La finalul acelui meci, românca a explicat că trecerea de la jocul pe zgură la cel de iarbă a lăsat urme grele asupra corpului. „Chiar dacă mă doare peste tot din cauza ierbii, e OK. Încep să mă obişnuiesc“, a spus atunci liderul WTA. Din păcate pentru ea, a părăsit turneul, înainte de a reuşi să-şi ajusteze jocul la noile cerinţe. Şi nu doar oboseala fizică a cauzat eliminarea prematură de la Wimbledon 2018.

„Sunt obosită mental, pentru că am avut un an extrem de încărcat. Am câştigat un turneu de Grand Slam şi am jucat o altă finală, la Australian Open. Chiar dacă au trecut mai bine de cinci luni de atunci, toată presiunea e încă în corpul meu. Tactica pe care Darren (n.r. – Cahill) mi-a spus-o a fost foarte bună. Probabil că aş fi câştigat meciul, dacă puneam în practică ceea ce mi-a spus el. Dar n-am putut, probabil, din cauza oboselii. Dar am încercat să lupt, să mă agăţ de fiecare minge. Totuşi, n-am respectat prea mult ce aveam de făcut şi n-am fost inspirată. E o dezamăgire că am condus atât de mult şi n-am putut să termin“, a sunat explicaţia lui Halep, după înfrângerea cu Su-Wei Hsieh (48 WTA).

Iar planurile pentru viitorul apropiat nu includ tenisul: „Am nevoie de o vacanţă. Vreau să fac orice altceva decât tenis. Vreau să mă relaxez, pentru că am dat totul pentru tenis în ultima perioadă. Vreau să fiu un om normal, o fată normală pentru două săptămâni“.

Doar zece magnifici în 50 de ani

Istoricul dublei French Open - Wimbledon demonstrează că doar jucătorii cu adevărat uriaşi reuşesc să câştige ambele trofee în acelaşi sezon. Iar asta pentru că vorbim despre un efort colosal, atât fizic, cât şi mental. Practic, cel care vrea să realizeze această „dublă“ trebuie să câştige 14 meciuri de Grand Slam în decurs de şapte săptămâni. E o provocare dusă la capăt cu succes de doar zece sportivi în era Open, începând din 1968.

Şi, de aceea, mulţi consideră „dubla“ French Open – Wimbledon drept „cea mai mare provocare din tenis“. Mats Wilander, suedezul care s-a impus de trei ori la Paris, însă niciodată n-a depăşit faza sferturilor la Londra, a oferit o explicaţie: „Diferenţa între zgură şi iarbă...Vorbim despre două suprafeţe incomparabile! E foarte dificil să faci trecerea, fiindcă ai prea puţin timp de adaptare“.

Iar această adaptare înseamnă că sportivii sunt nevoiţi să treacă de la un joc mai lent, cel de pe zgură, la unul extrem de rapid, pe iarbă. La un moment dat, existau doar câteva zile între finalul turneului de la French Open şi startul celui de la Wimbledon. Apoi însă, organizatorii au amânat data startului la Wimbledon cu o săptămână pentru a le oferi jucătorilor mai mult timp de acomodare. Chiar şi aşa însă, după cum ne-a arătat Wimbledon 2018, mai ales proba feminină, provocarea rămâne una uriaşă.

Iar o statistică ne spune că doar geniile sportului-alb s-au impus atât la Paris, cât şi la Londra în acelaşi sezon: Cei zece magnifici au fiecare în palmares cel puţin zece titluri de Grand Slam! Iar Halep e, deocamdată, departe de o astfel de performanţă.

3 Jucătoare de Top 10 a eliminat Su-Wei Hsieh la turneele de Grand Slam: Konta (French Open 2017), Muguruza (Australian Open 2018) şi Halep (Wimbledon 2018).

Ce jucători au reuşit „dubla“ Roland Garros – Wimbledon în era Open

Nume Când a realizat „dubla“

Serena Williams 2002, 2015

Rafael Nadal 2008, 2010

Roger Federer 2009

Steffi Graf 1988, 1993, 1995, 1996

Martina Navratilova 1982, 1984

Bjorn Borg 1978, 1979, 1980

Chris Evert 1974

Billie Jean King 1972

Margaret Court 1970

Rod Laver 1969





Ce au făcut primele 10 favorite la Wimbledon 2018



Nume Parcurs

Halep Eliminată în turul III

Wozniacki Eliminată în turul II

Muguruza Eliminată în turul II

Stephens Eliminată în turul I

Svitolina Eliminată în turul I

Garcia Eliminată în turul I

Pliskova Calificată în optimi

Kvitova Eliminată în turul I

V. Williams Eliminată în turul III

Keys Eliminată în turul III