Halep, imagini alarmante din Madrid: Simona are probleme medicale VIDEO

Dacă din punct de vedere sportiv, „Simo“ pare a fi peste adversara ei de miercuri, rămâne de văzut în ce condiţie se va prezenta Halep pe teren din punct de vedere medical. Pentru că, potrivit imaginilor furnizate de prosport.ro, la antrenamentul de astăzi, Simona a acuzat probleme stomacale. Şi, după cum se poate vedea mai jos, la un moment dat, chiar a fost nevoită să iasă de pe teren, fiind imediat înconjurată de stafful ei:

Worrying sights today at practice as Simona seems to be suffering from stomach pains. Hopefully she can relax tonight and feel better before her QF match against Ons Jabeur tomorrow.



Source: Pro Sport pic.twitter.com/kL44ex4QwF