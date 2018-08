Halep, gest de mare campioană: Simona a găsit puterea de a face un fan fericit, imediat după eşecul cu Kanepi

Simona Halep e printre cele mai populare sportive din circuitul feminin şi, indiferent de turneul la care joacă, e încurajată de o importantă galerie românească.





Aşa s-a întâmplat şi la US Open, însă, din păcate pentru susţinătorii Simonei, aceştia au fost nevoiţi să-şi ia la revedere de la Halep după primul meci şi acum mai au de aşteptat un an până când românca va reveni la New York.





La câteva minute după terminarea partidei cu Kaia Kanepi (44 WTA), deşi era extrem de tristă, Simona a ţinut să-şi facă fericit un suporter. Potrivit Digi Sport, liderul WTA a văzut un puşti care se agita cu disperare pentru a primi un suvenir din partea lui Halep. Aceasta a reacţionat imediat şi i-a dat copilului una dintre rachetele cu care a jucat.