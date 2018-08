Halep, gata să cucerească America: Ce a făcut Simona în precedentele opt participări la US Open

Începând din 2014, de când şi-a început ascensiunea în lumea tenisului feminin, Simona Halep a fost aproape de câştigarea trofeului în două rânduri, în 2015 şi în 2016.





Marea dezamăgire a venit anul trecut, atunci când românca a fost eliminată de Maria Şarapova în turul I. Eşecul de atunci reprezintă, totuşi, un avantaj pentru Simona înaintea ediţiei din acest an. Asta deoarece, liderul WTA n-are presiunea clasamentului la New York şi poate aborda relaxată US Open 2018.