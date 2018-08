Halep a găsit secretul succesului: Simona a dezvăluit, în premieră, cum de a reuşit să joace două finale în două săptămâni

„Nu mă aşteptăm, chiar nu. M-am întors pe teren după o pauză lungă, după o vacanţă, dar poate pentru că am fost atât de relaxată am reuşit să joc atât de bine. Pentru mine a fost o mare provocare. Am jucat şi câte două meciuri într-o singură zi şi a fost cu adevărat dificil, dar sunt fericită că am putut s-o fac“, a explicat constănţeanca de 26 de ani.



Simona Halep a depăşit aşteptările la Rogers Cup şi la Cincinnati şi nici măcar ea nu credea că se va descurca atât de bine, după eliminarea de la Wimbledon.