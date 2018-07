Halep, formidabilă: Cum poate urca Simona printre cele mai bune zece jucătoare din istoria tenisului feminin

E clar: tenisul feminin are o nouă „regină“ după ieşirea Serenei Williams din prim-plan, iar această „regină“ e Simona Halep.

Pe lângă faptul că a jucat finala celor două turnee de Grand Slam din 2018, câştigând chiar titlul la French Open, românca adunat până acum un total de 35 de săptămâni pe locul 1 WTA. Şi, la cum arată calculele hârtiei, Simona nici nu va fi dată jos prea curând din fruntea clasamentului!

Asta pentru că Wimbledon a devenit un „malaxor“ al favoritelor şi ultimele „bombe“ au venit miercuri şi joi seara, atunci când Caroline Wozniacki (2 WTA) şi Garbine Muguruza (3 WTA) au fost învinse de Ekaterina Makarova (35 WTA), respectiv Alison Van Uytvanck (48 WTA). Aceste rezultate au un efect imediat: o vor păstra pe Halep pe locul 1 mondial şi după Wimbledon.

Mai mult, pe termen lung, sunt şanse mari ca Simona să încheie al doilea an la rând pe prima poziţie. În 2017, constănţeanca a ajuns, în premieră, lider mondial la 9 octombrie. Apoi, după finala pierdută de la Australian Open 2018, a fost detronată chiar de învingătoarea ei, Caroline Wozniacki la 29 ianuarie. Halep n-a stat însă prea mult timp pe poziţia a doua, revenind pe locul 1 la 26 februarie. Practic, din cele 39 de săptămâni care au trecut de când Halep a ajuns pentru prima dată lider mondial şi până astăzi, românca a cedat locul 1 doar timp de patru săptămâni!

Viitorul sună excelent

În acest moment, în clasamentul oficial WTA, Halep are un avans de 961 de puncte faţă de Wozniacki şi de 1.321 de puncte faţă de Muguruza. În clasamentul virtual însă, cel din care au fost scăzute punctele acumulate de jucătoare la Wimbledon 2017, lucrurile stau şi mai bine pentru Simona.

Acolo, avansul lui Halep faţă de Wozniacki e de „doar“ 771 de puncte. În schimb, distanţa care o separă de poziţia a 3-a e uriaşă: 2.048 de puncte! Asta deoarece, Garbine Muguruza a rămas fără cele 2.000 de puncte acumulate pentru titlul de anul trecut la Londra şi a căzut până pe locul 6! Sloane Stephens a urcat, în schimb, pe 3 în clasamentul virtual, dar americanca a şi fost eliminată în turul I la Wimbledon şi nu mai poate acumula puncte în următoarea săptămână.

Dar Halep nu e doar avantajată de ceea ce s-a întâmplat până acum la All-England Club. Şi programul de până finalul sezonului o favorizează în duelul cu Wozniacki şi cu Muguruza. Dintre cele trei sportive, Simona are cele mai puţine puncte de apărat, iar misiunea lui Wozniacki se anunţă a fi infernală!

În aceste condiţii, scenariul cel mai plauzibil e următorul: Halep va încheia 2018 pe locul 1 WTA şi, foarte probabil, va şi mări distanţa faţa de urmăritoarele ei. Un important avantaj pentru Simona e faptul că, anul trecut, a avut acel eşec cu Şarapova în turul I de la US Open. Dacă la ediţia din acest an, românca va avea un parcurs lung la New York, atunci chiar că nu mai poate fi dată jos de pe locul 1 pentru mult timp.

O poate detrona pe Azarenka

În acest moment, Halep are 35 de săptămâni pe locul 1 WTA şi ocupă locul 12 în clasamentul all-time al sportivelor care au fost pe primul loc mondial. Dacă va rezista în fruntea ierarhiei până după Australian Open 2019, constănţeanca va totaliza 65 de săptămâni pe locul 1 şi o va detrona pe Victoria Azarenka, actualmente ocupanta locului 10 în ierarhia liderilor WTA.

E momentul Simonei Halep şi cred că va câştiga alte 4-5 turnee de Grand Slam. Mats Wilander fost jucător de tenis

Jucătoarele cu cele mai multe săptămâni pe locul 1 WTA

Nume Total săptămâni

1. Graf 377

2. Navratilova 332

3. S. Williams 319

4. Evert 260

5. Hingis 209

6. Seles 178

7. Henin 117

8. Davenport 98

9. Wozniacki 71

10. Azarenka 51

11. Mauresmo 39

12. Halep 35

13. Kerber 34

14. Safina 26

15. Austin, Şarapova 21





Câte puncte au de apărat până la finalul anului primele trei jucătoare ale lumii





Simona Halep

*Washinghton (sferturi) - 60

*Toronto (semifinale) - 350

*Cincinnati (finală) - 585

*US Open (turul I) - 10

*Wuhan (turul II) - 1

*Beijing (finală) - 650

*Turneul Campioanelor (grupe) - 500

Total: 2.156

Caroline Wozniacki

*Bastad (finală) – 280

*Toronto (finală) – 900

*Cincinnati (sferturi) – 190

*US Open (turul II) – 70

*Tokio (campioană) – 470

*Wuhan (turul II) – 1

*Beijing (turul III) – 120

*Hong Kong (turul II) – 30

*Turneul Campioanelor (campioană) – 1.500

Total: 3.561

Garbine Muguruza

*Stanford (semifinale) – 185

*Toronto (sferturi) – 190

*Cincinnati (campioană) – 900

*US Open (optimi) – 240

*Tokio (semifinale) – 185

*Wuhan (sferturi) – 190

*Beijing (turul I) – 10

*Turneul campioanelor (grupe) – 500

Total: 2.400