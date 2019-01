Halep, în extaz: Simona, discurs entuziasmant după victoria cu Venus. Românca a prefaţat duelul cu Serena

Simona Halep a făcut cel mai bun meci din acest început de sezon şi a recunoscut şi ea acest lucru la microfonul Eurosport, postul care transmite Australian Open:





*A fost un meci grozav. Cred că am făcut cel mai bun meci al meu aici, în acest an. Sunt fericită de felul în care am jucat. Mereu e o provocare să joci împotriva surorilor Williams, aşa că am fost extrem de motivată astăzi.





*Cu Serena trebuie să mă bucur de meci, să dau tot ce am mai bun. N-am nimic de pierdut. Va fi o provocare şi mai mare, dar sunt pregătită pentru ea.





*Am încercat să mă motivez suplimentar şi cred că am jucat foarte bine. Încerc să rămân concentrată pe ceea ce am de făcut, n-am nimic de pierdut. Voi juca împotriva Serenei şi va fi o mare provocare!





*Cu siguranţă, am nevoie de antrenor, mă voi gândi la asta după acest turneu. Mă bucur că am ajuns în această situaţie şi încerc să dau totul la fiecare meci.





Meciul Halep - S. Williams va avea loc luni, programul urmând a fi anunţat de organizatori!