Halep, explicaţiile unei „rupturi“: S-a aflat motivul pentru care Andrei Pavel a părăsit-o pe Simona. Momentul decisiv

Simona Halep e pe val în circuitul WTA şi, probabil, mulţi antrenori visează să facă parte din stafful ei. De aceea, anunţul făcut de Marius Copil (92 ATP), care a spus că va fi pregătit de fostul antrenor al Simonei, Andrei Pavel, a surprins.





Mai ales că nici Halep, nici Pavel n-au oferit vreo declaraţie oficială referitoare la această decizie, după o colaborare care a început în septembrie 2017.





Subiectul a fost anlizat însă într-un articol publicat de „Libertatea“ care susţine că Andrei Pavel a ieşit din stafful Simonei Halep, după ce s-a convins că nu va ieşi din umbra „principalului“ Darren Cahill. Fostul jucător spera ca, odată cu trecerea timpului şi pe fondul unor neînţelegeri care au existat între Halep şi Cahill, să devină antrenorul principal din stafful Simonei.





Cum însă Halep şi-a reviziut atitudinea vizavi de Cahill, a renunţat la certurile cu acesta chiar pe teren şi, foarte important, a cucerit French Open în iunie, Pavel a realizat că va rămâne, în continuare, un secund.





Marius Copil, cel care tocmai s-a calificat în turul II de la Cincinnati - îl va întâlni pe Cilici (7 ATP) - a explicat schimbarea produsă în stafful său.





„Lucrez cu Andrei Pavel şi pe parte de pregătire fizică cu Lucian Nicolescu. Colaborarea noastră e full-time. În legătură cu Andrei Mlendea (n.r. – fostul lui antrenor), am oprit legătura după doi ani şi jumătate. Am simţit nevoia de o schimbare, pentru a face pasul următor. Am terminat colaborarea în condiţii amiabile. Noi rămânem prieteni apropiaţi în continuare“, a spus Copil.