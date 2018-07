Halep, epuizată: Simona a mărturisit care e dorinţa ei cea mai mare în acest moment. Românca revine după 24 de zile

Simona Halep vine la All-England Club după ce a jucat finala în primele două turnee de Grand Slam din acest an, iar la Paris chiar a câştigat trofeul.

Şi totuşi, de această dată, senzaţia generală e că şansele Simonei nu sunt pe măsura statutului ei de favorita principală. Iar asta pentru că Halep a luat o pauză totală după sezonul de zgură şi a sărit peste turneele pregătitoare de iarbă. Românca a explicat că astfel şi-a dorit să se refacă după accidentarea de la tendonul lui Ahile care a chinuit-o şi la Roland Garros.

Dincolo de această problemă medicală însă, Simona acuză, în continuare, şi o stare de oboseală mentală, dată de faptul că a disputat 41 de meciuri până în acest moment al sezonului. De aceea, în conferinţa susţinută la Londra, înaintea debutului la Wimbledon 2018, Halep a admis că abia aşteaptă să ia o pauză mai lungă, după ce va încheia socotelile cu al treilea Grand Slam al anului.

„Nu mai sunt stresată“

„Nu mă aştept la schimbări mari la acest turneu. Bineînţeles, în interiorul meu e o schimbare, deoarece sunt foarte bucuroasă că am putut să depăşesc acea barieră. Presiunea nu mai există. Visul a devenit realitate. Aşa că nu mă mai stresez deloc cu lucruri ce ţin de câştigarea unui Grand Slam. E frumos să fii în această poziţie. Îmi oferă doar momente fericite, nimic altceva. Viaţa e aceeaşi, toată lumea e la fel, eu sunt la fel. Sunt aici pregătită să merg înainte. Abia aştept să încep. Nu ştiu cum o să fie acest turneu. Zâmbesc mult, mă simt fericită. Sunt bucuroasă să revin pe teren. A fost un vis să câştig la Roland Garros. Am făcut-o, acum mi-am setat un alt obiectiv. Mi-ar plăcea să am o medalie olimpică. Aşa că mă concentrez pe asta. Sunt gata să merg înainte. După acest turneu însă, îmi voi lua o vacanţă mare. Chiar am nevoie“, a explicat Halep.

Aceasta a dezvăluit apoi mesajul pe care i l-a transmis antrenorul Darren Cahill, după triumful de la Roland Garros şi reluarea pregătirilor pentru Wimbledon.

„Ştiam că trebuie să mă adun pentru acest Grand Slam. E un turneu important şi trebuie să mă concentrez pe el. Darren (n.r. – Cahill) a fost mândru de ceea ce am făcut. A fost mândru că m-am putut schimba, că am putut să-mi îmbunătăţesc atitudinea. Şi, după aia, a spus doar: <<înapoi la muncă>>“, a continuat Halep.

„E un pic de nebunie în ţara mea“

Ocupanta locului 1 WTA a admis că triumful de la Paris a schimbat inclusiv părerea contestatarilor despre ea. „Toată lumea spunea că nu sunt în stare să câştig un Grand Slam pentru că sunt slabă din punct de vedere psihic. Dar acum a făcut-o. Simt că oamenii au înţeles că, dacă nu renunţi, dacă munceşti, continui să munceşti la ceea cea ai mai puţin bun, poţi să-ţi realizezi visul. Aşa că acum simt că toată lumea e mai relaxată. Bineînţeles, am multe cereri pentru fotografii, autografe, e un pic de nebunie în ţara mea. Dar mă bucur de asta şi încerc să mă descurc cât mai bine posibil. Sunt obişnuită pentru că, anul trecut, a fost la fel când am atins locul I“, a declarat Halep.

Chiar dacă obosită din punct de vedere mental, Simona a fost binedispusă la întâlnirea cu jurnaliştii şi s-a amuzat pe seama faptului că n-a primit nicio întrebare în limba română, deoarece ziariştii din ţară n-au fost prezenţi în sală.

„Am câştigat Roland Garros. Nu-i mai interesează de mine“, a spus, zâmbind, liderul mondial. Cu siguranţă însă, Halep va fi asaltată şi de jurnaliştii români, începând de mâine, atunci când va debuta în turul I.

35 de victorii şi şase înfrângeri a adunat Simona Halep în 2018, câştigând două trofee la simplu, la Shenzhen şi la French Open.

Halep, posibil traseu la Wimbledon 2018

Turul I: Nara (101 WTA)

Turul II: Zheng S (125 WTA) / Wang Q (69 WTA)

Turul III: Bogdan (63 WTA) / Pavlyuchenkova (29 WTA)

Optimi: Konta (22 WTA) / Mertens (15 WTA) / Cornet (42 WTA)

Sferturi: Ostapenko (12 WTA) / Şarapova (24 WTA) / Kvitova (8 WTA)

Semifinale: Muguruza (3 WTA) / Kerber (11 WTA) / Garcia (6 WTA)

Finala: Wozniacki (2 WTA) / S. Williams (183 WTA) / Pliskova (7 WTA) / Stephens (4 WTA) / Svitolina (5 WTA)





Halep la Wimbledon, începând din 2014



An Faza atinsă

2014 Semifinale

2015 Turul I

2016 Sferturi

2017 Sferturi





Wimbledon 2018, programul româncelor

Astăzi

*Alexandra Dulgheru (126 WTA) - Kristyna Pliskova (78 WTA)

Va fi primul meci pe Terenul 6, de la ora 13.30

*Sorana Cârstea (47 WTA) - Magdalena Rybarikova (19 WTA)

Va fi primul meci pe Terenul 11, de la ora 13.30

*Irina Begu (33 WTA) - Katie Swan (207 WTA)

Va fi ultimul meci pe Terenul 14, după ora 17.30

*Mihaela Buzarnescu (28 WTA) - Aryna Sabalenka (45 WTA)

Va fi ultimul meci pe Terenul 16, după ora 18.30

*Gabriela Ruse (197 WTA) - Agnieszka Radwanska (31 WTA)

Nu se ştie pe ce teren ce va juca, însă partida va începe după ora 19.00

Mâine, de la ora 13.30

*Simona Halep (1 WTA) - Kurumi Nara (101 WTA)

*Ana Bogdan (63 WTA) - Lara Arruabarrena (77 WTA)

*Monica Niculescu (59 WTA) - Naomi Osaka (18 WTA)

*În caz de victorie, Begu şi Buzărnescu se vor duela în turul II

**Turneul de la Wimbledon e transmis de Eurosport