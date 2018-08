Halep a disecat partida cu Bertens şi a dezvăluit ce s-a întâmplat în setul al treilea al finalei de la Cincinnati

După terminarea partidei, Simona a vorbit la rece despre ce s-a întâmplat la Cincinnati şi a disecat cauzele înfrângerii.

„Categoric e greu să pierd după ce am avut punct de meci, dar asta e viaţa! Ăsta e tenisul uneori şi doar trebuie să trec peste asta. A fost o săptămână minunată, de fapt, două săptămâni minunate, dar tot meritul este al aversarei, pentru că a jucat uluitor astăzi. A fost foarte constantă şi foarte puternică azi. Eu am pierdut puţin prea mult în al treilea set, dar eram prea obosită şi nu am putut să mai controlez nici partea fizică, nici partea emoţională şi cred că ea a devenit foarte puternică pe final şi de aceea a câştigat meciul”, a spus Halep pentru WTA.

Bertens a învins-o pe Halep cu 2-6, 7-6, 6-2.Simona a câştigat 18 trofee WTA şi a pierdut 15 finale în cariera ei profesionistă.