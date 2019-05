Halep, discurs entuziasmant la Paris: Simona a făcut o afirmaţie îndrăzneaţă despre jocul practicat acum pe zgură

Simona Halep (3 WTA) şi-a făcut un obicei din a le da ceva emoţii fanilor în meciul ei de debut la French Open. Anul trecut, constănţeanca a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Alison Riske în turul I.







Acum, istoria s-a repetat, însă cu Ajla Tomljanovici (47 WTA): 6-2, 3-6, 6-1.

Iar dacă similitudinile cu turneul de anul trecut vor continua şi Simona va reuşi să ridice, din nou, trofeul deasupra capului, ea va deveni prima jucătoare de la Justine Henin încoace care îşi apără trofeul la Paris. Belgianca a reuşit chiar „tripla“ în 2005, 2006 şi 2007. Deocamdată, Simona mai are nevoie de şase victorii pentru a atinge acest obiectiv, însă victoria cu Tomljanovici a convins-o că se află pe drumul cel bun.

„După mine, cred că a fost un meci foarte bun. Nivelul a fost ridicat, ea a jucat extraordinar în setul al doilea. Dacă n-aş fi schimbat tactica în setul trei, nu ştiu dacă aş fi câştigat meciul. Nu mi-a fost uşor, mai ales din cauza emoţiilor, a presiunii. Au fost emoţii pozitive şi mă bucur că am reuşit să câştig meciul şi să trec în turul următor. N-a fost un meci lung, dar a fost intens. Mă simt pregătită pentru următoarea rundă şi mă bucur că voi avea o zi liberă între cele două partide. M-am simţit bine pentru primul tur şi sunt foarte încrezătoare“, a spus Halep.

Aceasta a explicat că jocul său pe zgură chiar s-a îmbunătăţit faţă de momentul în care a luat titlul la French Open 2018. „Simt că am crescut mult faţă de anul trecut. Sunt o persoană diferită, una mai bună! Mă bucur că sunt sută la sută din punct de vedere fizic. Sunt pozitivă, am energie. Tot ce trebuie să fac e să mă bucur şi să nu pun presiune“, a subliniat românca pentru care, în acest an, poate urma a patra finală la French Open, după cele din 2014, 2017 şi 2018.

Am văzut-o de câteva ori pe Linette, va fi un meci dificil, pentru că orice meci aici e greu. Planul meu, de obicei, e să fiu concentrată pe mine, pe jocul meu, şi să dau tot ce am mai bun. Simona Halep 3 WTA 13 victorii şi 14 înfrângeri are Magda Linette în acest sezon în care a disputat opt partide pe zgură. Pe suprafaţa roşie, are două victorii şi şase înfrângeri.

