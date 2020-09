Halep, discurs entuziasmant: Ce dorinţă şi-a pus după finala de la Roma

E clar: Simona Halep (2 WTA) e gata de French Open 2020 (27 septembrie - 11 octombrie), Grand Slam-ul ei preferat. Turneul de la Foro Italico demonstrează din plin acest lucru.





Timp de o săptămână, „Simo“ a făcut instrucţie cu rivalele ei: din cele cinci victorii obţinute în Italia, patru au fost în minimum de seturi. Doar Garbine Muguruza (17 WTA) a smuls un set împotriva româncei, în semifinale.





Aflată pe val, Halep a vorbit cu mult entuziasm în faţa celor 1.000 de spectatori care au asistat din tribune la finala de la Roma. Discursul ei a fost redat de Digi Sport, postul care a transmis turneul de la Roma.





Ce a spus Simona Halep?





*Mulţumesc tuturor că aţi venit. A fost frumos să joc pentru două zile la rând cu public în tribune. S-a simţit energia voastră. Sunt vremuri dificile, dar chiar m-am bucurat să fiţi aici. Felicitări Karolinei, în mod sigur, nu e modul în care ţi-ai fi dorit să termini acest turneu. Sper să-ţi revii cât mai rapid, recuperare uşoară, să ne vedem în finala de la Roland Garros!





*După două finale disputate, am putut, în sfârşit, să câştig acest titlu. În 2013, am fost foarte fericită pentru acea semifinală reuşită la Roma. Am mai jucat două finale aici, în sfârşit, am reuşit să pun mâna pe acest minunat trofeu. Mulţumesc tuturor, mulţumesc organizatorilor turneului care au fost foarte atenţi cu noi. Bineînţeles, mulţumesc mult echipei mele.





Ce a spus Karolina Pliskova?





*Mulţumesc tuturor că aţi venit şi ne-aţi urmărit. E dezamăgitor să nu pot termina meciul, dar Simona a jucat foarte bine, întotdeauna e dificil să joc contra ei. Felicitări pentru această săptămână, felicitări şi echipei tale, meriţi acest trofeu. Felicitări şi echipei mele, care întotdeauna e alături de mine. Am amintiri grozave de la Roma şi sper să mă întorc la anul.