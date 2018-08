Halep, despre forţa Arinei Sabalenka: Îi verificam viteza la fiecare serviciu

„Vă mulţumesc tuturor, a fost foarte frumos să joc azi aici. A fost un meci dificil. Am auzit la al doilea smeş pe care ea l-a ratat cu puţin că mi-a zi cineva <Simona, e cu noroc>. A fost cu noroc, a fost extraordinar şi sunt fericită să joc încă o finală, în două săptămâni. Ea serveşte tare, îi verificam după fiecare serviciu viteza, era 111 mile pe oră (n.r. - peste 178,5 kilometri/oră), 115 (n.r. - 185 Km/h), la fiecare serviciu şi a fost foarte greu să returnez, dar am fost destul de puternică în acea poziţie şi am încercat doar să o fac să se mişte cât de mult posibil, să o joc mai mult pe partea stângă. Am făcut tot ce am putut şi cred că am câştigat acest meci pentru că am luptat până la sfârşit. Dacă voi lupta cum am făcut-o în fiecare zi la acest turneu, am o şansă mare să câştig finala, dar ştiu că o să fie greu. Ea (n.r. - Kiki Bertens) are multă încredere, dar am şi eu, aşa că o să fie o mare provocare pentru mine să joc o altă finală şi să o câştig. Vreau să mă bucur de ea, să dau totul şi să joc în faţa acestui frumos public. Vă mulţumesc fiecăruia", a declarat Halep, la interviul de pe teren.





Simona Halep, locul I WTA, va juca a treia finală la Cincinnati, a doua consecutivă, atât la această competiţie, cât şi în sezon, după ce a învins-o, duminică (sâmbătă, în oraşul american), cu scorul de 6-3, 6-4, pe Arina Sbalenka din Belarus, locul 34 WTA.





La penultima minge din meci, jucătoarea din Belarus a ratat un smeş din poziţie favorabilă şi apoi Halep a închis partida, după o oră şi 16 minute de joc.





În finală, Halep o va întâlni, duminică, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA.





Simona Halep a mai jucat două finale la Cincinnati, ambele pierdute. Anul trecut,ea a fost învinsă de spaniola Garbine Muguruza, cu 6-1, 6-0, iar în 2015 de americanca Serena Williams, cu 6-3, 7-6 (5).