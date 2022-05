Halep, descrisă superb de Mouratoglou: Cum a vorbit despre Simona înaintea debutului la French Open

Simona Halep îşi va începe, astăzi, parcursul la Roland Garros, însă emoţiile ei sunt legate mai puţin de numele adversarei şi mai mult de o situaţie pe care nu o poate controla, după cum Adevărul a explicat aici.

Cum „Simo“ şi Patrick Mouratoglou sunt deja de mai multe zile, la Paris, în aşteptarea debutului campioanei din 2018, antrenorul francez a avut timp şi pentru un interviu acordat Luminiţei Paul (Gazeta Sporturilor), care se află, la rândul ei, în Capitala Franţei.

Ce a spus Patrick Mouratoglou?

*Am văzut-o pe Simona jucând de multe ori de-a lungul anilor. A jucat contra Serenei de numeroase ori. Am avut întotdeauna cea mai mare admiraţie pentru ea şi pentru ceea ce a reuşit. De asemenea, i-am apreciat jocul, loviturile, spiritul de luptă. Nu îi cunoşteam personalitatea, dar când am început să discutăm, atunci când a venit la academia mea, am descoperit o persoană deosebită. Foarte inteligentă, deschisă, blândă, autentică. Văd că are o educaţie solidă, cu valori puternice. În lumea noastră, asta contează foarte mult.

*Apoi am descoperit etica muncii ei, determinarea de a dori mereu să progreseze, să înveţe, să devină mai bună, ceea ce este ceva extrem de rar, cu atât mai mult în cazul cuiva care deja a obţinut atât de mult. Când am avut şansa unui tablou complet al personalităţii şi jocului ei, în mintea mea nu m-am îndoit deloc.