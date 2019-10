Halep, declaraţie splendidă despre Darren Cahill: De ce l-a tot chemat pe teren în meciul cu Andreescu

Simona Halep a numărat zilele până la revenirea lui Darren Cahill în stafful ei! Drept dovadă, la WTA Finals 2019, competiţie care a marcat, în mod oficial, reluarea colaborării cu antrenorul australian, acesta a devenit imediat principal, iar Daniel Dobre a fost retrogradat secund şi ţinut în tribune.





Halep a tot apelat la reprizele de on-court coaching, de-a lungul întâlnirii cu Bianca Andreescu şi, după meci, chestionată pe această temă, a oferit o reacţie superbă.





Ce a spus Simona Halep?





*E o bucurie destul de mare să îl am pe Darren din nou în echipă. Am primit câteva sfaturi bune astăzi, am încredere în tot ce spune. De aceea probabil am şi fost capabilă să câştig meciul astăzi”, a spus Simona. ”L-am chemat de atâtea ori pentru că mi-a fost dor de el