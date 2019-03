Halep, prima declaraţie după un meci teribil: Simona a făcut un anunţ încântător după victoria cu Hercog

Simona Halep a trecut de Polona Hercog (93 WTA), fără să strălucească, în turul III de la Miami Open.





Victoria înseamnă că, în continuare, constănţeanca de 27 de ani are două variante pentru a reveni pe primul loc mondial:





*Ajunge în finală, cu condiţia ca Petra Kvitova să nu ajungă în ultimul act.

*Câştigă turneul de la Miami şi are asigurat locul 1 WTA, atunci când va fi publicat următorul clasament.





La acest aspect a făcut referire şi Simona, imediat după terminarea meciului cu Polona Hercog, transmis de Digi Sport.





Ce a spus Simona Halep?





*A fost un meci dificil, ea a jucat incredibil. Amândouă ne-am ridicat nivelul şi pe final am jucat mult mai bine decât la început. Această victorie înseamnă mult, faptul că am stat în meci şi am alergat ca o nebună timp de trei ore mă face fericită şi îmi dă încredere.





*Mi-am găsit ritmul din nou, faptul că nu renunţ la vreun punct îmi dă încredere. Dacă voi evolua la fel, cred că am o şansă să fiu din nou numărul unu mondial, după Miami.





*E prima oară când am jucat pe acest teren şi e prima victorie. Abia aştept să mă întorc aici. Le mulţumesc mult fanilor pentru suport.

