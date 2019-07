Halep, decizie radicală: Simona a anunţat că nu va merge la nicio emisiune TV din România! Motivele supărării

Simona Halep şi-a celebrat, miercuri, victoria spectaculoasă de la Wimbledon cu fanii care au venit pe Arena Naţională din Bucureşti, iar sâmbătă va face acelaşi lucru la ea acasă, la Constanţa.

Totuşi, în ciuda faptului că a vorbit la revenirea în ţară, la Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă“, în cadrul unei conferinţe, iar apoi în faţa publicului, pe scena de la Arena Naţională, „Simo“ a refuzat categoric apariţiile TV în ţară.

Asta în ciuda faptului că, potrivit antrenorului ei, Daniel Dobre, au existat multe cereri în acest sens. Cum Halep nici n-a vrut să audă de aşa ceva, Daniel Dobre a fost delegat să meargă la diverse emisiuni. Prezent în studioul Digi 24 , la „Jurnalul de seară“, emisiune moderată de Cosmin Prepliceanu, „Brica“ a dezvăluit de ce Simona se fereşte de apariţiile media în România.

Cum a decurs dialogul Prepliceanu – Daniel Dobre?

*De ce Simona Halep nu vine în emisiuni televizate?

Daniel Dobre: Eu nu ştiam chestia asta - că Simona n-a fost niciodată la o televiziune în România, lucru pe care eu nu-l ştiam. Şi chiar le-am spus (n.r. – oamenilor de la o altă televiziune) că o s-o-ntreb, că eu nu ştiu motivul. I-am întrebat: Ştiţi cumva dvs care este motivul? Ei au spus că nu. Dacă eu aflu, să le spun. Şi chiar aseară am vorbit cu ea şi am întrebat-o şi mi-a spus: Da şi n-o să mă duc niciodată, pentru că aceşti oameni jignesc persoana, nu comentează rezultatul. Un lucru care, dacă stau să mă gândesc un pic, este foarte adevărat: tu ca om nu te schimbi sau nu devii mai bun jucând bine sau devii mai prost jucând prost. Fiecare sportiv are o zi proastă, adversarul e foarte bun, îi dai mâna la orice nivel, nu contează că-i tenis, îi dai mâna, ai fost mai bun, ne vedem data viitoare. Un fan adevărat, după mine, sau un jurnalist care îşi face treaba foarte bine trebuie să înţeleagă fenomenul. Ieri (miercuri - n.r.) a fost un lucru foarte frumos pe care dl Ţiriac l-a făcut, să arate cum trăieşte un jucător un meci. Şi ăsta a fost un meci pe care Simona l-a dominat. Dar ia să punem un meci pe care l-a pierdut, să vedem prin ce stare trece şi cât suferă? Deci, întrebarea a plecat de la acei fani. Nu cred că... Nici Simona şi niciun sportiv n-are vreo problemă să i se comenteze negativ rezultatul în sine: da, nu te-ai mişcat sau poate n-ai avut energia necesară sau ai luat nişte decizii greşite, dar nu ataci persoana şi n-o jigneşti. Asta este ceea ce le-aş transmite.

*Aici e vorba despre comentatori...

Daniel Dobre: Nu, şi despre fani. Şi fanii sunt...

*Necruţători.

Daniel Dobre: Exact. De aceea nu citeşte nici foarte multe articole, pentru că la un moment dat ajungi să citeşti un comentariu şi sunt lucrurile total neplăcute ajungând... eu personal, şi eu mai citeam înainte, dar acum n-o mai fac nici eu.

*Din acelaşi motiv?

Daniel Dobre: Da, din acelaşi motiv, pentru că şi pe mine m-au desfiinţat: că nu sunt bun de nimica, ce mă recomandă ca să fiu acolo, fără să ştie despre mine cine sunt. Ca să ajungi antrenor, nu contează la băieţi sau fete, trebuie să ai experienţă: ori eşti un mare jucător - ceea ce n-a fost cazul la mine, ori o iei de jos şi-ţi înveţi meseria la cei mai mici copii şi aşa mai departe şi anumite lucruri te recomandă. Care sunt acelea nu ştiu eu, nu pot eu să spun de ce m-a ales Simona pe mine, numai ea poate să spună, dar revenind: acele comentarii te fac să te simţi prost. Nu există jucător care să fie bucuros că pierde, indiferent la ce nivel, de la turneul de casă pe care îl facem la clubul X pentru amatori până la Federer, care, by the way, tocmai a declarat cât de „furios” şi trist a fost pentru acea înfrângere. Fiecare are nevoie, după ce trece printr-o înfrângere, are nevoie de susţinere, să simtă: OK, am pierdut, dar poate fi mai bine sau nu e lumea chiar aşa neagră.

Şi în momentul în care la tine ajung anumite jigniri, efectiv sunt jigniri grave, unele dintre ele au fost că a vândut meciul! Adică să spui că s-a jucat la pariuri, tatăl Simonei a... sunt lucruri aberante despre care nici măcar n-ar trebui să vorbim, dar care există, din păcate, şi nu înţeleg de ce. Până la urmă, nu face decât să joace tenis, ca şi alţii, a făcut-o la un nivel înalt, cum n-a mai existat în România şi chiar multe ţări nu au acest lucru. Eram, la un moment dat, la Roland Garros, unde ea totuşi a jucat sfert de finală, şi Federaţia franceză se plângea că n-au decât o sportivă în turul 2, asta investind sute şi sute de milioane. Nu mai vorbim să câştige un Roland Garros, nu mai ştiu care a fost ultima franţuzoaică care a câştigat sau ultima englezoiacă care a câştigat Wimbledonul.

Deci, sunt lucruri pe care ea în principal vrea să le puncteze nu aşa direct cum am făcut-o eu, dar prin mesajele pe care le trimite despre a le da oamenilor încredere, a le da posibilitatea să se dezvolte, la orice vârstă, şi prin a fi mai pozitivi în toate situaţiile.

