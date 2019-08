Halep, decepţia zilei la US Open: Presa internaţională, şocată de înfrângerea Simonei în turul II

Simona Halep a spart gheaţa şi, după doi ani, a depăşit turul I la US Open, însă, din păcate, nici acum parcursul ei n-a devenit unul lung în turneu, măcar de nivelul celui din 2015, atunci când a atins semifinalele.





Astfel, US Open rămâne Grand Slam-ul în care „Simo“ a înregistrat cele mai slabe rezultate şi singurul în care n-a jucat niciodată finala. Potrivit ziare.com, după eliminarea cu Taylor Towsend (116 WTA), Halep a fost în centrul atenţiei, iar presa internaţională a acordat spaţii generoase meciului.





Ce s-a scris despre eliminarea lui Halep?





*WTA Tennis: Townsend a obţinut cea mai importantă victorie a carierei, reuşind să o răpună pe favorita 4 în turul 2 de la US Open. Venită din calificări, Townsend a reuşit a patra revenire la rând în faţa reginei de la Wimbledon.





*Euronews: În timp ce meciul dintre Halep şi Townsend n-a fost lipsit de surprize şi mister, rezultatul a fost prea obişnuit pentru românca de pe locul 4: dezamăgire, din nou, la US Open!





*The Globe and Mail: Simona Halep a suferit o înfrângere şocantă la US Open! Faceţi loc pentru încă o tânără din SUA ce face valuri la un Grand Slam. Townsend a obţinut cea mai mare victorie a carierei după un meci electrizant, cu multe veniri la serviciu! Townsend a profitat de fiecare şansă, ceva rar văzut în zilele noastre! A câştigat 64 din cele 106 veniri la fileu, în timp ce Halep doar 6 din 10! Townsend a folosit serviciul-vole de 61 de ori, Halep doar o data!





*USA Today: La 4-4 în tie-break, Halep a greşit un forehand şi i-a permis lui Townsend să treaca în avantaj. Apoi, americanca a obţinut a treia minge de meci după o nouă greşeală a lui Halep, pe backhand. Cu un nou voleu, returnat de Halep în fileu, Townsend a reuşit să producă cea mai mare surpriză a turneului.





*Punto de Break: Taylor Townsend a reuşit surpriza zilei la US Open! Ajutată de un joc puternic şi consistent, americanca a revenit după un prim set dificil. Ultimul set a fost de-a dreptul electirzant, dar Townsend a obţinut cea mai importantă victorie a carierei.





