Halep, înaintea debutului în Australia: "Sunt un număr unu mondial legitim!"

"E o mare diferenţă faţă de anul trecut. Pot să spun că mi-am atins marele obiectiv. Am câştigat o finală de Grand Slam şi pot să mă consider un număr unu mondial legitim. V-am spus acum un an că nu mă simt complet confortabil pe prima poziţie fără un turneu de Mare Şlem în palmares. Sunt fericită acum, totul a decurs cum am vrut şi sunt mult mai relaxată. Încerc doar să îmi îmbunătăţesc jocul pentru a fi la un nivel cât mai înalt în viitor", a spus Simo, în faţa reprezentanţilor presei.