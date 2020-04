Halep, un caz fericit în tenis. „Noi n-avem bani de chirie!“. Apelul unei jucătoare care stă cu părinţii

Sofia Şapatava a câştigat, în total, 2.900 de dolari din tenis, în primele trei luni ale anului. Acum, „robinetul“ s-a închis. Iar viaţa ei s-a dat peste cap, nu doar din punct de vedere financiar.

Înainte, Şapatava era mereu între două avioane. Acum, stă acasă toată ziua, cu părinţii, într-un apartament de patru camere din Tbilisi, şi se întreabă: oare când pot să joc din nou tenis? Iar dacă Simona Halep (2 WTA), de pildă, trăieşte într-un complex de lux la marginea Bucureştiului, unde suprafaţa totală ajunge la 52.000 de metri pătraţi, în schimb, Şapatava n-are nici măcar o grădină în care să iasă pentru a lua o gură de aer. Priveliştea ei înseamnă parcarea din faţa blocului.

„Tot ce pot să fac e să-mi scot capul pe geam“, şi-a început georgiana de 31 de ani interviul acordat pentru CNN prin Skype.

Cu cât perioada de pauză competiţională se prelungeşte, cu atât se schimbă şi perspectivele pentru sportiva aflată pe locul 371 în lume. Timpul trece foarte greu şi în capul ei apar tot mai multe întrebări, fără răspunsuri, legate de viitor. Anxietatea şi îndoielile au lovit-o din plin pe Şapatava, la fel ca pe orice om de rând care, spre deosebire de sportivii de elită, n-a apucat să câştige sume astronomice, pentru a scăpa de grija zilei de mâine.

„E ca într-o carte SF“

Iar în privinţa unor jucătoare de tenis din afara Top 100, situaţia e de-a dreptul dramatică! WTA şi ATP au hotărât deja ca toate turneele să fie suspendate până la mijlocul lunii iulie şi, realist vorbind, sunt şanse mari ca termenul să fie chiar prelungit. Ceea ce înseamnă că, pentru Şapatava şi alte sportive de nivelul ei, criza financiară se va şi înrăutăţi! Şi, după cum a povestit pentru CNN, Sofia n-are pe cap doar grija banilor.

„Verişorul mamei mele s-a infectat cu noul coronavirus şi a murit. A fost o veste deprimantă, fiindcă îl ştiam de când eram mică. Mă cunosc cu foarte multe jucătoare din Italia şi ştiu că ele stau acasă de mai mult timp, comparativ cu mine. Deci, pentru ele e o perioadă şi mai grea. E foarte trist ce se întâmplă şi foarte ciudat. E ca într-o carte de Science-Fiction. Suntem cu toţii deprimaţi“, a povestit Şapatava.

Dar ceea ce o apasă cel mai mult pe Sofia acum e faptul că, fiind şomeră efectiv, a rămas fără orice fel de venit. Gravitatea acestei situaţii a îndemnat-o atât pe ea, cât şi pe alte jucătoare din afara Top 100, să lanseze o petiţie online, prin care să ceară ajutorul Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF). Vorbim despre jucătoare care, pur şi simplu, n-au din ce trăi. Până acum, petiţia a adunat peste 2.000 de semnături.

„E o situaţie foarte grea şi, de-a dreptul, terifiantă“, a spus Şapatava care, spre deosebire de sportivele de top, pentru care banii curg şi acum din sponsorizări, aşa ceva nu există.

Antrenorul o plăteşte pe ea, nu invers!

În tenis, exceptând sumele încasate din partea sponsorilor şi a celor din premii, alte venituri fixe nu sunt. Pe scurt, pentru jucătoarele lipsite de notorietate precum Şapatava, banii dispar, când nu joacă. Ea primeşte rachetele şi echipamentul din partea unui sponsor, dar nu există sume lunare de bani. Şi mai există o diferenţă neobişnuită, comparativ cu Halep şi alte vedete ale circuitului. Dacă acestea îşi angajează antrenori de elită - Simona îl plăteşte pe Darren Cahill cu un milion de dolari pe sezon, plus procente din câştigurile ei financiare la turnee - în cazul unor sportive aflate în subsolul clasamentului, situaţia e inversă. Concret, Şapatava are un antrenor german, care o susţine, din punct de vedere financiar!

„Am vorbit cu foarte multe colege de circuit care nu ştiu cum vor plăti chiria apartamentului în care locuiesc în această lună. De aceea, am şi iniţiat acea petiţie online. Ca să fie auzită vocea noastră. Eu nu cer nimic. Încerc însă să atrag atenţia celor de la ITF asupra acestei situaţii. Dacă nu ne pot sprijini cei de acolo, atunci cine?“, a spus Şapatava prin Skype.

Premiile foarte mici acordate în turneele ITF, plus costurile mari de călătorii înseamnă că multe dintre sportivele aflate în afara Top 100 abia supravieţuiesc de pe o zi pe alta. Potrivit estimărilor, o jucătoare, ca să aibă un trai liniştit, trebuie să câştige cam 200.000 de dolari pe an. În cazul lui Şapatava, aceasta a luat 354.725 de dolari din premii în toată cariera ei de peste 15 ani de până acum! Parcursul ei în tenis a inclus, în mare, participarea în turneele ITF, unde sumele totale puse în joc variază între 15.000 şi 100.000 de dolari. În acest an, georgiana s-a deplasat pentru diverse întreceri în Las Vegas, California, Kentucky, Michigan şi Franţa. Cea mai mare sumă pe care a încasat-o într-un turneu a fost de 926 de dolari!

Înainte de pandemie, ea îşi suplimenta veniturile, jucând tenis pentru echipele de club în Germania şi în Franţa. „De fapt, de aici vin cei mai mulţi bani pentru jucătoarele din afara Top 250. De obicei, de la club primeşti cam cât o să câştigi dacă joci şase luni în turnee“, a explicat Şapatava.

Federer se implică în negocierile cu ATP

Discursul ei a readus acum în atenţia publicului discrepanţele financiare uriaşe, care există între jucătoarele de top şi cele din afara Top 100. S-a spus mereu că nu ajung suficient de mulţi bani la cei fără notorietate şi fără un clasament bun. Coronavirus doar a accentuat această situaţie.

Inclusiv marele Roger Federer a spus, încă de anul trecut, că se va implica în negocierile cu Consiliul Jucătorilor ATP, astfel încât sportivii mai slab clasaţi şi cei care nu trec de calificări în diverse turnee să primească sume mai mari în următorii ani.

Şi, săptămâna trecută, Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a avut o postare pe Twitter, în care a semnalat cum situaţia actuală a scos la iveală sistemul disfuncţional de premiere din lumea tenisului.

„E o problemă reală aceasta, una care va continua să ne dea bătai de cap. Efectiv, mi-e frică de ce ne aşteaptă în următoarele două, trei luni. Diferenţa existentă între jucătoarele de top şi cele clasate mai slab e colosală, din punct de vedere financiar. E o situaţie despre care ştii, încă din prima zi în care intri în circuit. Dar acum, nu mai vorbim doar despre partea sportivă. Pur şi simplu, e o problemă de viaţă. Când te uiţi pe clasamente, sunt 100 de jucători în Top 50 ATP şi WTA. Dar, dincolo de acest grup, în cele două circuite există peste 3.000 de sportivi. Dacă din cauza problemelor financiare, 50% dintre ei renunţă la tenis, nu cred că acest sport va supravieţui! Înţeleg că cele mai multe bilete se vând la turneele mari, însă şi cele mici generează venituri importante. E adevărat că jucătorii de top contribuie cel mai mult la promovarea tenisului la nivel global, însă, în afară de ei, sunt 96,5% dintre jucători care, de asemenea, formează această lume a tenisului. Iar aceşti jucători trebuie să rămână în viaţă ca să avem tenis în continuare“, a explicat Şapatava.

Aceasta, pianistă în timpul ei liber, joacă în circuit de peste 15 ani, în primul rând, pentru că iubeşte tenisul, nu pentru recompensa financiară. Ea putea să-şi facă o carieră în chirurgie, însă a renunţat la medicină pentru a-şi urma visul sportiv.

„Părinţii mei nu mai sunt tineri. Am facturi de plătit, oameni în grija mea de întreţinut. Antrenorul meu nu e vreun milionar, nu mă poate susţine financiar la nesfârşit. Clasamentul meu e deja mult prea slab, ca să câştig sume mari din tenis. Iar dacă nu o să am unde juca sau pe cine antrena, la rândul meu, după luna iulie, nu o să mai am bani pentru a călători, pentru a participa în turnee“, a afirmat Şapatava.

„În acest moment, trebuie să găsesc o modalitate de a face bani şi, dacă reuşesc, poate că o să încep să joc din toamna încolo. Dintre jucătoarele care sunt de nivelul meu, nimeni nu poate merge direct la turnee, când sezonul se va relua. Mai întâi, trebuie să munceşti ca să faci rost de banii necesari, pentru a-ţi permite participarea într-o competiţie“, a explicat ocupanta locului 371 WTA.

926 dolari a fost cel mai mare premiu încasat în acest an de Şapatava. Aceasta are două titluri ITF la simplu în CV, ultimul câştigat în 2017.

Topul all-time al câştigurilor în tenisul feminin

1. Serena Williams - 92.715.122

2. Venus Williams - 41.805.656

3. Maria Şarapova - 38.777.962

4. Simona Halep - 36.551.855

5. Caroline Wozniacki - 35.233.415

*Sumele sunt exprimate în dolari

