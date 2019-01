Halep şi cam atât: România înfruntă Cehia cu două jucătoare fără victorii în 2019! Avem lotul pentru Fed Cup

Florin Segărceanu, căpitanul-nejucător, a anunţat lotul pe care îl va deplasa, la Ostrava, în vederea meciurilor cu Cehia de la 9 şi 10 februarie.





Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzărnescu (28 WTA), Irina Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) şi Monica Niculescu (100 WTA) sunt jucătoarele convocate de Segărceanu. Din păcate, două dintre ele, Buzărnescu şi Ana Bogdan, n-au învins pe nimeni în 2019, iar în cazul lui „Miki“, ultimul succes în circuitul feminin datează din august 2018!





Probabil, de aceea, dar şi pentru că România a avut ghinion la tragerea la sorţi, Segărceanu a fost rezervat în declaraţii.





„Jucăm împotriva celei mai valoroase şi mai titrate naţiuni din Fed Cup în ultimul deceniu, şi, în plus, Kvitova (n.r. – nu va juca împotriva României) şi Pliskova sunt în mare formă în acest început de an, cu două turnee câştigate şi semifinală şi finală la Australian Open. Apoi, din punct de vedere al clasamentelor, vorbim despre o echipă care are în componenţă jucătoarea numărul 2 şi numărul 5 în lum la simplu şi numărul 1 şi numărul 2 mondial la dublu. Asta spune tot despre valoarea echipei Cehiei. Poate că plecăm cu şansa a doua, cum se spune, dar suntem conştienţi că în aceste întâlniri de Fed Cup se pot întâmpla multe surprize, mai ales că presiunea o să fie mai mare pentru ele, fiindcă sunt favorite şi joacă şi acasă. Dacă noi o să avem, la ora meciului, toate fetele bine pregătite şi sănătoase, şi la fel şi pe Simona (n.r. – Halep), despre care ştim că poate să învingă la orice oră pe oricine, pe orice suprafaţă, e clar că avem o şansă bună“, a declarat Segărceanu.





România va înfrunta Cehia Meciul pe hard, în „Ostravar Arena“, o sală cu o capacitate de 6.350 de locuri.

