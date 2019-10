Halep şi Cahill, luaţi în vizor de un ziarist de la New York Times. A criticat intervenţiile antrenorului româncei din timpul meciului cu Bianca

Americanul este convins că fără intervenţia antrenorului ei românca nu ar reuşit să întoarcă soarta partidei de la Turneul Campionilor şi consideră că discuţiile dintre tehnicieni şi jucătoarele de tenis din timpul partidelor sunt controversate.



"Puţine şanse, în opinia mea, ca Halep să revină şi să o învingă pe Andreescu fără <on-court coaching> şi fără sfaturile lui Darren Cahill. Dacă asta este pozitiv sau negativ pentru tenis, depinde de filozofia fiecăruia. Personal, mai degrabă aş prefera să o văd încercând să-şi rezolve singură problemele în timp real", a scris Clarey, pe o reţea de socializare.



Halep l-a chemat de patru ori pe Cahill pe teren la meciul de luni şi ar mai fi vrut o dată să discute cu el, dar arbitrul de scaun nu i-a mai permis.



"L-am chemat de atâtea ori pentru că mi-a lipsit anul acesta. Am vrut doar să mă asigur că îl am la dispoziţie tot timpul, să spunem. L-am mai cerut o dată când ea (n.r. - Bianca) a avut time-out medical şi mi s-a spus <ai avut deja destule (n.r. - perioade de on-court coaching)>. OK, am răspuns. Mi-a dat sfaturi bune, mi-a spus că joc OK, chiar dacă eu credeam că nu joc destul de solid în timpul meciului. Da, m-a ajutat cu sfaturile despre joc. Sunt fericită că Darren s-a întors", a declarat jucătoarea română, la conferinţa de presă de după meci.



Simona Halep, locul 5 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-3, pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, numărul 4 mondial, în prima etapă a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen.



Cu ocazia acestui turneu, Cahill a redevenit oficial antrenorul Simonei Halep, după o pauză de un an.