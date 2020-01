Halep bate fără să impresioneze: „Nu văd nicio îmbunătăţire în jocul ei“

Simona Halep e în turul III de la Australian Open 2020 după două victorii fără set pierdut cu Jennifer Brady (49 WTA) şi Harriet Dart (173 WTA).

Fostul lider mondial se acomodează, deocamdată, cu turneul de la Melbourne, unde are nevoie de şapte victorii pentru a câştiga al treilea Grand Slam din carieră. Halep a fost privită însă cu rezerve de americanii de la ESPN, înainte de debutul ei la Australian Open 2020, şi acum, când a jucat deja două meciuri, nu l-a convins încă pe expertul Eurosport, Mats Wilander. Declaraţiile suedezului, de trei ori campion la Australian Open (1983, 1984, 1988), au fost preluate de gsp.ro. Wilander, un admirator al Simonei, e de părere că, în acest moment, rezultatele reluării parteneriatului cu Darren Cahill nu se văd.

Ce a spus Mats Wilander la Eurosport?

*Simona a părut puţin agitată în unele momente, deşi tabela spunea altceva. Mi se pare că joacă mai puţine turnee de-a lungul anului, dar e pregătită să facă pasul în competiţiile importante, să crească, să joace un tenis mai dur. Uneori, meciurile merg uşor, nu vrei să mai rişti şi e posibil să pierzi partide de acest tip. Dar acum i-a ieşit. Acum, sunt sigur că Simona va discuta cu Darren Cahill. Nu văd îmbunătăţiri în jocul ei, dar e important că a fost o schimbare în agresivitate şi se vede asta.

Cred că Darren Cahill o ajută foarte mult pe Simona Halep din punct de vedere mental. Pare că Darren a devenit o necesitate pentru Simona. De când Darren a revenit, Simona crede mai mult în forţele ei. Mats Wilander expert Eurosport

Ce a spus Simona Halep la Eurosport?

*A fost dificil să simt ritmul, fiindcă ea nu loveşte puternic, dar găseşte unghiuri. Sunt mulţumită de mine. Am urmărit puţin din jocul ei, ştiam la ce să mă aştept. Am jucat cam departe de teren, dar m-a bucurat că am putut lovi mingile cu mult kick. Simţeam presiunea, că nu pot închide meciul, am făcut totul pentru puncte. M-a bucurat că m-a ajutat serviciul la final.