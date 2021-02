Halep, avertizată: De ce Tomljanovici e convinsă că o poate bate pe Simona

Simona Halep trece de la o australiancă la alta, în primul Grand Slam al anului. În turul II, ea o va întâlni pe Ajla Tomljanovici (69 WTA).

Doar că, de această dată, vorbim despre o sportivă pe care Halep o cunoaşte destul de bine, spre deosebire de Cabrera, pe care a întâlnit-o în premieră, luni dimineaţă, în turul I.

Tomljanovici - a trecut de Misaki Doi (84 WTA), scor 6-2, 6-1 - a jucat de trei ori cu Halep până acum, în circuitul feminin. Toate cele trei întâlniri au fost câştigate de Simona, după cum se poate vedea mai jos:

*2020 (Adelaide, hard): 6-4, 7-5 Halep

*2019 (French Open, zgură): 6-2, 3-6, 6-1 Halep

*2018 (Cincinnati, hard): 4-6, 6-3, 6-3 Halep

În ciuda celor trei înfrângeri suferite până acum, Ajla Tomljanovici şi-a făcut curaj, amintind că a fost foarte aproape de o victorie contra Simonei Halep, acum trei ani.

„Cred că am avut-o în mână într-o dispută la Cincinnati. Încă mă macină acel eşec, am avut 3-0 în setul decisiv. E adevărat că n-am câştigat niciodată împotriva ei, dar au fost meciuri echilibrate. Simt că am o şansă, dacă îmi voi face treaba, aşa cum trebuie. Totul e posibil în tenisul din ziua de astăzi. Mai ales fetele ştiu acest lucru, inclusiv favoritele. Toate jucătoarele vin pregătite. Ultima dată, eu şi Simona ne-am înfruntat la Adelaide, anul trecut. Ţin minte că am rămas un pic în urmă, în ambele seturi. Dar şi atunci, la un moment dat, jocul meu a început să meargă. Ce-i drept, poate că a fost un pic prea târziu. Mai ales că ea a avut acea perioadă excelentă. Una peste alta, în tenisul de astăzi, totul se reduce la câteva puncte, care sunt atât de importante“, a declarat australianca de 27 de ani.

Tomljanovici e cea mai bună jucătoare din Antipozi, în clasamenttul WTA, după Ashleigh Barty, liderul mondial.