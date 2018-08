Halep atacă Asia: Ce urmează pentru Simona după eliminarea de la US Open. Calendarul finalului de sezon

Apoi, la fel ca restul jucătoarelor de top, românca se va deplasa în Asia pentru ultima parte a sezonului.

În mod normal, liderul WTA va juca, pe rând, la Wuhan (23 septembrie – 29 septembrie), Beijing (29 septembrie – 7 octombrie) şi la Turneul Campioanelor, la Singapore (21 octombrie – 28 octombrie).





La primele două întreceri, cele din China, Halep are de apărat un tur II la Wuhan şi o finală la Beijing. Partea bună e că, indiferent de ce se va întâmpla la US Open, Simona va merge în Asia din postura de ocupanta locului 1 WTA. În cel mai rău caz, avansul ei în fruntea clasamentului mondial se va restrânge la mai puţin de 200 de puncte – acum are 2.146 de puncte peste locul 2 – faţă de Caroline Wozniacki, iar asta numai în cazul în care daneza ar câştiga trofeul la US Open.





A dat vina pe...New York!





Până la startul turneelor din China, Halep va reveni în ţară. Înainte de a pleca de la New York, ea a participat într-o conferinţă de presă în care a surprins, atunci când a fost întrebată de ce a fost eliminată de la US Open în turul I pentru al doilea an consecutiv.





„N-am jucat niciodată cel mai bun tenis al meu aici, chiar dacă am ajuns în semifinale şi în sferturi. Simt că jocul meu nu e la cel mai înalt nivel. Dar întotdeauna am luptat în fiecare meci. Poate e vorba de zgomotul din tribune, oraşul e aglomerat. E un cumul. Sunt o persoană tăcută şi poate îmi plac locurile mai mici. Am avut rezultate bune aici, dar nu simt că sunt la 100% când intru pe teren. Sper ca în viitor aceste lucruri să se schimbe, poate voi schimba şi eu ceva şi va fi mai bine“, a spus Halep.