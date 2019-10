Halep, aşa cum nu o ştiai la emisiunea lui Măruţă: Simona a vorbit degajat despre subiecte inedite

Simona Halep e destul de crispată în apariţiile media pe care le are în România şi, de multe ori, spune strictul necesar, evitând, vizibil iritată, întrebările legate de viaţa ei personală şi cele care n-au legătură cu tenisul.

La emisiunea lui Măruţă de la Pro TV însă, având în faţă un om în care a avut încredere, „Simo“ şi-a lăsat garda jos şi a vorbit despre preferinţele ei când nu e pe terenul de tenis sau în sala de forţă.

Ce a spus Simona Halep?

*M-am uitat la toate telenovelele când eram copil. Acum nu mai reuşesc. M-am uitat la Înger sălbatic şi Salome. Mă mai uit la filme, dar nu la seriale pentru mă prind puternic şi nu mă mai odihnesc prea bine. Aşa că prefer să nu mă uit.

*În tenis e greu cu prieteniile. E o competiţie permanentă. Din România, prietena mea e Irina Begu. Mă înţeleg cel mai bine cu ea şi vorbim destul de des. Pe prietena mea cea mai bună o cunosc din clasa I şi e permanent alături de mine. Iar eu alături de ea.

*N-am vicii. Nu-mi plac cluburile şi nu stau până târziu în oraş. Am o viaţă liniştită. Dar mănânc ciocolată zilnic. Nu ştiu dacă e sănătos sau nu. Nu mânânc multă, ci puţină.

*Familia e foarte importantă. Am avut noroc de părinţi foarte buni. Nu m-au presat, nu m-au certat niciodată şi am fost liberă să-mi fac treaba împreună cu antrenorii mei. Am avut susţinerea lor financiară şi emoţională, permanent. A contat foarte mult asta.

*Eram motivată de atunci (n.r. - de când era mică) să ajung cât mai sus în tenisul mondial. Am făcut tot ce am putut. Nu visam să ajung numărul 1 (n.r. - când a câştigat Roland Garros la junioare). Am început să cred că ajung numărul 1 acum câţiva ani. Drumul a fost lung. A fost greu, dar a fost şi frumos.





*Părinţii mei au fost naşi în noaptea aceea (n.r. - când a câştigat la junioare, Roland Garros) şi eu am mers direct de pe teren. Ţin minte şi acum că eram cu zgură pe mine. N-am apucat să fac duş. M-am schimbat, că aveam avion şi nu voiam să îl pierd. M-am schimbat, am ajuns la Bucureşti, am făcut duş şi am plecat la Constanţa direct la nuntă.