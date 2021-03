Halep aruncă „bomba“: „Revin în echipa de Fed Cup şi joc la Cluj!“. Cum de s-a răzgândit

România va înfrunta Italia, la Cluj, la 16 şi 17 aprilie, iar învingătoarea va rămâne în Grupa Mondială. Şi, având în vedere că pe lângă avantajul terenului propriu, tocmai am primit şi vestea revenirii Simonei Halep în echipă, pornim, în mod clar, cu prima şansă!





Într-un interviu acordat pentru Digi Sport, Simona Halep (3 WTA) a anunţat că va fi alături de fete - căpitanul-nejucător va fi Monica Niculescu - şi a explicat cum de s-a răzgândit în privinţa prezenţei sale în echipa României. Asta în condiţiile în care, la un moment dat, ea îşi anunţase retragerea din dorinţa de a-şi doza efortul, preferând să joace în circuitul WTA şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.





Ce a spus Simona Halep?





*O să încep cu partea în care am declarat, anul trecut, în decembrie că nu o să joc FED Cup, că am turneu săptămână de săptămână şi aş fi vrut să fiu cât se poate de fresh la Jocurile Olimpice. Dar, nejucând luna aceasta deloc, am avut timp să mă odihnesc, să mă recuperez şi vreau să spun că o să joc FED Cup.





*Mereu am jucat cu sufletul, accidentată, neaccidentată, am jucat. Mă bucur că am şansa să joc din nou, sunt foarte bine să merg acolo şi să câştig nişte puncte pentru România.





*Mereu a fost o emoţie diferită când am jucat FED Cup. E diferit, foarte diferit. Şi Grand Slam să joci, finală, semifinală, ai emoţii, dar la FED Cup e cu totul altceva. Îţi doreşti să câştigi pentru ţara ta, pentru echipă.





*Am dat tot ce am putut la FED Cup, e visul meu să câştig trofeul, eu zic că e posibil, avem echipă puternică, avem oameni care sunt cu sufletul la noi. N-aş renunţa la al treilea turneu de Grand Slam, dar aş pune în faţa lui trofeul FED Cup. În faţa lor, da, medalia de aur la Jocurile Olimpice, care ar închide o cutiuţă, care e cariera mea de până acum.





*În planul meu este să joc şi la Jocurile Olimpice din 2024. Sper să fiu şi eu căpitan la FED Cup într-o zi. Nu neapărat după ce mă retrag, să fiu căpitan şi în timpul carierei. Ar fi o onoare.