Halep, anunţ entuziasmant după revenirea lui Darren Cahill: Simona şi-a dezvăluit următorul mare obiectiv

În 2018 a fost French Open, în acest an a fost Wimbledon, iar acum „Simo“ priveşte cu încredere spre Melbourne, Australia. Şi nu e întâmplător că Halep şi-a propus să dea lovitura în primul Grand Slam al anului. După French Open şi Wimbledon, românca are cel mai bun procentaj la Melbourne, dacă vorbim despre turneele majore. Şi, încă de când şi-a scos capul în elita tenisului feminin, constănţeanca a avut rezultate bune la Australian Open.

Au fost două sferturi succesive, atinse în 2015 şi 2016. Ce-i drept, ediţiile din 2016 şi 2017 au însemnat eliminări dureroase, încă din primul tur, însă Australian Open 2018 a adus un parcurs memorabil pentru Halep, încheiat cu o finală dramatică, pierdută la Wozniacki (6-7, 3-6, 4-6). A fost meciul în care, în ultimul set, cele două sportive abia mai stăteau în picioare din cauza efortului depus!

Chiar dacă Australian Open 2019 nu s-a mai ridicat la nivelul aşteptărilor Simonei, ea părăsind competiţia în optimi, au existat două explicaţii pentru această situaţie. În primul rând, românca abia revenise pe teren după o accidentare la spate şi apoi a fost nevoită să meargă fără antrenor la Melbourne, întrucât Darren Cahill a optat pentru un an de pauză.

Tocmai această revenire a australianului însă, anunţată pentru 2020, a încurajat-o pe Halep să spună, sus şi tare, că îşi doreşte trofeul la Australian Open, la începutul noului sezon.

„Voi încerca să lucrez mai mult pe terenurile cu suprafaţă dură. Pe iarbă, mi-am schimbat puţin jocul şi asta m-a ajutat. Acum trebuie să-mi ajustez jocul pe suprafeţele dure. Am avut rezultate bune în trecut. Am jucat finala la Melbourne. Principalul meu obiectiv pentru anii următori e să câştig Australian Open, pentru că Darren (n.r. – Cahill) s-a întors şi sunt convinsă că vrea să câştige acasă“, a spus Halep în cadrul unei conferinţe susţinute la Wuhan.

„Darren e parte din succesul meu“

Fostul lider mondial a detaliat şi modul în care s-a produs revenirea antrenorului australian în stafful ei. „Darren mi-a spus că e gata să mi se alăture din nou pentru anul viitor. El a lăsat la alegerea mea cum voi anunţa. Am simţit că trebuie să fac un videoclip, un videoclip personal, lucru pe care nu-l fac foarte des. Dar, de această dată, am crezut că e cea mai bună modalitate de a anunţa. Darren n-a fost foarte departe de cariera mea în acest an. El a fost întotdeauna alături de mine, ajutându-mă foarte mult, în timpul turneului de la Wimbledon, în special. El e cu siguranţă parte din succesul meu. N-am avut un răspuns cert până după US Open, atunci când mi-a spus: <<100% pot reveni>>. Nu mă gândeam că va fi cu siguranţă în echipa mea anul viitor, aşa că am aşteptat până mi-a spus 100%. De atunci, sunt foarte fericită şi încrezătoare că anul viitor voi putea realiza nişte lucruri frumoase din nou“, a explicat „Simo“.

„La Wimbledon am atins cel mai înalt nivel“

Constănţeanca a explicat că succesul obţinut, în acest an, la All-England Club i-a mărit şi mai mult cota de încredere. „După Wimbledon, cred că orice lucru e posibil în această lume. În viaţă, n-avem parte de două zile identice. E dificil să mă gândesc să repet ceva. Vreau doar să fac tot ce pot astăzi sau mâine. Încerc să muncesc cât mai mult şi să mă gândesc cum îmi pot îmbunătăţi jocul. Nu încerc şi nu mă gândesc să repet ce am făcut la Wimbledon. Desigur, e cel mai înalt nivel la care am jucat, dar încerc doar să fiu sănătoasă, să fiu pozitivă şi să fiu încrezătoare. Dacă eşti încrezătoare, ai o şansă mai bună de a-ţi atinge potenţialul maxim“, a spus Halep.

14 ianuarie e data la care va începe Australian Open 2020, finala feminină fiind programată pentru 26 ianuarie.

Bilanţul lui Halep la turneele de Grand Slam





Competiţie Victorii – Înfrângeri Procentaj





Australian Open 19-9 68%





French Open 28-9 76%





Wimbledon 24-8 75%





US Open 17-10 63%





Ilie Năstase a intuit ce vrea Simona după revenirea lui Cahill

Faptul că Halep a spus acum că îşi doreşte titlul de la Australian Open confirmă, practic, o declaraţie dată de Ilie Năstase, după ce „Simo“ a anunţat că va relua colaborarea cu antrenorul Darren Cahill, începând din 2020. „Nu contează locul 1 mondial, a fost acolo, s-a dus. Altceva e mult mai interesant de acum încolo. Să câştige cât mai multe titluri de Mare Şlem, asta va fi ţinta lor, asta îşi doresc. Numărul 1 a fost, l-a bifat, e o personalitate în istoria tenisului Simona, dar provocarea vine acum, cu Cahill, la turneele de Grand Slam. Şi eu cred că va mai câştiga câteva“, a spus Năstase.

