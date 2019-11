Halep, analizată de americani de Ziua României: Articol superb despre Simona şi legăturile ei cu ţara

Simona Halep practică tenisul, un sport individual, însă rezultatele ei formidabile desenează o imagine frumoasă şi pentru România la nivel internaţional.

Acum, când se apropie Ziua Naţională a României, americanii de la Tennis Head i-au dedicat Simonei un amplu articol care a fost preluat şi tradus de prosport.ro. Textul analizează pe larg legătura specială a campioanei de la Wimbledon cu ţara de origine şi conţine şi o serie de declaraţii impresionante din partea Simonei.

Ce scrie în articol?

*Simona Halep n-a dorit niciodată să trăiască altundeva decât în ţara natală şi a câştigat Wimbledonul în această vară cu o echipă construită în jurul compatrioţilor ei.

*În lumea multinaţională şi multiculturală a tenisului, Simona e o excepţie. Majoritatea jucătorilor din ţări mici precum România, în special cei care provin din ţări în care iernile sunt dificile, se mută în locaţii însorite, multe dintre ele paradisuri fiscale.

*Echipele lor sunt alcătuite din oameni ce provin din toate locurile lumii. Ei lucrează cu antrenori care provin din afara ţării lor. Simona Halep, în schimb, n-a vrut niciodată să rupă legăturile cu ţara natală. A avut mereu reşedinţa în România şi s-a înconjurat de compatrioţi în întreaga ei carieră. La succesul din vară de la Wimbledon, antrenorul, preparatorul fizic, fizioterapeutul şi agentul Simonei erau cu toţii români.

*A fost nevoie de un antrenor australian, Darren Cahill, pentru a o transforma pe Simona Halep într-o câştigătoare de turneu de Mare Şlem la Roland Garros-ul de anul trecut, dar ea a revenit la un antrenor român în acest an. Pentru că Darren Cahill a luat o pauză pentru a sta cu familia, Halep s-a întors la Daniel Dobre, antrenor român cu care mai lucrase înainte.

Ce a declarat Simona Halep pentru revista Tennis Head?

*Sunt din România, m-am născut acolo şi văd asta ca pe un lucru pozitiv. Am avut mare succes în tenis, fără să am un sistem important în spate. Asta mă face să mă simt şi mai puternică. Simt că aparţin României. E mereu o plăcere să mă întorc acolo. De fiecare dată, când vreau să-mi încarc bateriile mă duc acasă. Am familia, rudele, prietenii acolo. Oamenii fac din România un loc mai bun.

*Toţi campionii vin din Constanţa, sper că şi nepoţica mea. Cred că secretul e aerul de mare. Avem antrenori buni, avem o şcoală de tenis acolo.