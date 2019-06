Halep a analizat şansele semifinalistelor de la Roland Garros pentru câştigarea trofeului. Pe cine mizează românca

"Nu mă mai surprinde nimic în tenis şi ar fi greu să aleg pe cineva. Dacă va juca aşa cum a făcut-o cu mine, fără emoţii şi fără să se gândească la rezultat, cred ca Anisimova are o şansă mare.



Ştiu că şi Barty are o şansă mare pentru că este foarte talentată, simte bine mingea şi a jucat bine pâna acum pe zgură. Mi se pare că are tot ce îi trebuie pentru a câştiga", a spus Halep intr-o conferinta de presa.



Barty - Anisimova si Konta - Vondrousova sunt cele doua semifinale feminine de la Roland Garros, meciuri care vor avea loc astăzi.

