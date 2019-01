Halep: „Am fost lipsită de noroc la mingile de break din decisiv“ Ce notă îşi acordă pentru parcusul de la Melbourne

Românca a explicat că a fost lipsită de noroc în acele momente, pentru că adversara a servit foarte bine. "Am fost un pic lipsită de noroc, în acel moment. Ea a servit foarte bine la acele puncte. Am luptat din greu azi şi am fost foarte aproape. Am simţit că am fost lovită de tren (n.r. - în setul I). Totul a fost prea rapid. Nu am fost înfricoşată deoarece ştiam că am un nivel mai bun şi voi juca mai bine dacă voi rămâne acolo, începând să o mişc mai mult şi să încep să lovesc mingea mai puternic. Am avut un foc interior şi mi-am spus că acum încep meicul. A fost mai bine, ghem cu ghem, mi-am simţit nivelul crescând", a declarat Halep, la conferinţa de presă, potrivit WTA.



O altă explicaţie a înfrângerii este, potrivit Simonei Halep, serviciul care nu i-a funcţionat foarte bine.



"A fost un pic frustrant în timpul meciului, dar după cum ştim cu toţii, nu sunt o jucătoare mare la serviciu şi trebuie să accept asta. Ea este foarte bună la retur şi este mereu dificil să o vezi atât de aproape de linia de fund şi să simţi un pic presiunea. Nu a fost cel mai rău meci în ceea ce priveşte serviciul. Am servit ok, dar nu a fost cel mai bine", a spus liderul WTA.



Ea a exlus posibilitatea de a fi intrat pe teren cu presiunea de a fi numărul 1 mondial şi, astfel, favorită în faţa americancei: "Nu am simţit niciodată că sunt favorită. Orice meci e dificil şi orice meci începe de la 0-0. Nu a fost nimic în mintea mea despre asta. Am intrat pe teren cu încrederea că am şansa mea şi am încercat să fiu pozitivă."



Sportiva noastra a mentionat ca nu a intrat timorata pe teren si a explicat felul in care a reusit sa revina dupa ce a pierdut primul set.



"Nu m-am speriat dupa primul set deorece stiam ca pot juca mai bine, daca raman in meci si incep sa ma misc mai bine si sa lovesc mai puternic. Dupa primul set mi-am gasit focul interior si am zis ca am inceput meciul. A fost mai bine, am simtit ca nivelul meu creste dupa fiecare game si am avut mai multa incredere.



Nu cred ca as fi putut face altceva, a servit foarte bine. Am fost agresiva. Cred ca mi-am imbunatatit multe lucruri, nu pot sa ma plang. Este frustrant sa vezi cum returneaza, dar, asa cum stiti, eu nu servesc foarte bine. Poate ca trebuia sa mixez putin serviciul, dar nu am facut asta. Oricum, cred ca am servit ok, dar nu cel mai bine. Cred ca, daca imi voi imbunatati jocul la acest capitol, voi face progrese", a spus Simona la conferinta de presa.



Intrebata ce nota isi da pentru parcursul de la Australian Open, Simona a surprins.



"Imi dau aproape nota 10. Am curajul sa spun asta pentru ca mi-am asumat un risc sa raman acasa atat de mult, nu am fost pregatita sa joc la un nivel inalt, dar nu am facut-o rau. Sunt fericita pentru felul in care am jucat, am avut cea mai grea tragere la sorti si meciuri dificile, insa a fost placut", a adaugat Simona.



Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4, de americanca Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16, în optimile de finală ale Australian Open. Aceasta a fost a noua victorie a americancei de 37 de ani, câştigătoare a 23 de turnee de grand slam, de şapte ori la Melbourne, în zece meciuri jucate în carieră cu Simona Halep.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: