„Hagi? Să urle la Academie de acum încolo!“: Atac la fostul internaţional, după ce a refuzat naţionala

Pe scurt, s-a lămurit subiectul cotroversat al venirii lui Hagi pe banca naţionalei. Pentru că, imediat după pierderea locului 2 în grupa preliminară, care ar fi dus la baraj, a reapărut ideea că fostul internaţional e singurul care poate „resuscita“ prima reprezentativă. Inclusiv Hagi a lăsat de înţeles că e revoltat că nu i se oferă şansa instalării în funcţia de selecţioner. Exact asta s-a întâmplat însă, în weekend, când patronul şi antrenorul Farului a fost invitat la o întâlnire cu Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Detaliile acestei întrevederi au fost oferite, duminică seară, de însuşi Hagi, într-o intervenţie la Digi Sport: „Ne-am întâlnit, am avut o discuţie în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acţionar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculaţii. Am discutat două ore, dar n-a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situaţia asta de până acum“.

„A încasat-o!“

Prin oferta făcută lui Hagi, Burleanu le-a închis definitiv gura celor care au tot spus că şeful FRF e un duşman al liderul Generaţiei de Aur. Exact asta au şi remarcat cei care au comentat întâlnirea Hagi - Burleanu.

„Cine i-a învăţat pe cei de la FRF să facă acest lucru, i-a învăţat foarte bine. A fost o strategie bine gândită şi se vede că le-a ieşit, aşa cum şi-au dorit. Mai ales în condiţiile în care ei ştiau foarte bine că Hagi nu va accepta această ofertă de a deveni selecţioner. Hagi a răspuns invitaţiei, dar eu zic ca a încasat-o. Cei de la FRF l-au pus pe Hagi într-o postură nefavorabilă, cel puţin în ochii suporterilor“, a spus Dumitru Dragomir, la Telekom Sport.

Iar Dănuţ Lupu a fost şi mai vehement, în dialog cu prosport.ro: „Ce vă miră pe voi la Hagi? Nu-l ştiţi? Tot urlă în ultimii ani că fotbalul românesc se duce în cap. Dar uitaţi ce i se întâmplă când e băgat la înaintare, că el a fost băgat la înaintare, iar Burleanu s-a prins şi i-a dat şah mat, în faţa opiniei publice. Uite că i s-a dat naţionala pe mână, iar Gică, atunci când a fost pus în faţa faptului împlinit, şi-a adus aminte că e patron la Farul şi la Academie. Păi, asta ştiam toţi şi ştia şi el, de la început. Dar vă spun eu că el nu se aştepta să fie căutat de Burleanu şi să i se propună postul de selecţioner. Naţionala nu se refuză. Dar, de acum, cred că e mai bine ca Gică să urle doar pe la el, la Academie, că a refuzat să devină selecţionerul României“.