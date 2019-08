Hagi şi-a ieşit din minţi după meciul Viitorului cu Astra. Ce derapaj a avut Regele şi ce l-a nemulţumit grav

Hagi a fost un pachet de nervi la conferinţa de presă de după meci. Întrebat de ce a făcut două schimbări la pauză, "Regele" a explodat.

"Altă întrebare! De ce am schimbat la pauză? De ce am făcut aia? Fac ce cred eu, e bine, e rău, am luat decizia asta. Ei au experienţă, cu jucători tehnici, noi am băgat tineri. Dacă mă surprinde, înseamnă că nu sunt antrenor, în fotbal trebuie să fii pregătit de orice, dar câteodată iese, câteodată nu. Jucătorii, când nu joacă bine, caută alibiuri: gazonul, ţânţarii.Au fost ocazii, dar în ultimii 30 de metri a fost puţină calitate. Eu vorbesc cu ei, îi cert mereu. Pe tine nu te-a certat tăticu? Noi am vrut, dar în ultimii 30 de metri nu am avut calitate. Viaţa e făcută din oportunitate şi decizie. Din păcate, nu le-am avut", a spus Hagi.







