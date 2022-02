Hagi, în război cu presa când arde Europa: „Vă lipseşte educaţia!“. Ce l-a scos din sărite VIDEO

Războiul din Ucraina a „umbrit“, începând de joi, tot ce înseamnă evenimente la nivel planetar.

A trecut în plan secund, inclusiv pandemia, iar redacţiile de ştiri din întreaga lume îşi alocă resursele, aproape în întregime, pentru a acoperi mediatic atacul Rusiei asupra Ucraniei.

În aceste condiţii, e lesne de înţeles de ce partidele din Liga I, insipide şi înainte de război, nu prea mai interesează pe nimeni, în aceste zile. Şi, sufocate sub povara acoperirii mediatice războiului, foarte puţine redacţii şi-au mai trimis oamenii „pe teren“, la partidele din etapa a 28-a, în acest weekend. Printre meciuri s-a numărat şi FCSB - Farul, scor 0-2, disputat duminică seară.

Încântat de victoria formaţiei sale, antrenorul Farului, Gheorghe Hagi, s-a schimbat la faţă, când a ajuns la conferinţa de după meci. Potrivit Telekom Sport, fostul internaţional a tunat şi a fulgerat, pe motiv că... au fost prea puţini ziarişti la conferinţă!

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Am venit din respect pentru televiziune, pentru că aşa sunt eu educat, dar îmi pare rău că aveţi lipsa de educaţie şi respect vizavi de un jucator care a jucat, de antrenorul unei echipe care a câştigat şi nu e nimeni la conferinţa de presă.

*Îmi pare rău, astea sunt cuvintele mele, voiam să vin să vorbesc că suntem fericiţi că am câştigat dar, din păcate, asta e. Nici nu pot să am cuvinte, dar am ajuns şi aici.

*S-a ajuns şi în postura asta. Am păţit-o şi la Sepsi , acum e a doua oară. Deci am mai păţit-o o dată, am tăcut, şi la Botoşani, dar văd ca noi... trebuie să se întâmple altceva şi atunci e mulţimea toată.

*Îmi pare rău, din păcate, e lipsă mare de respect. Asta e, trebuie să mă obişnuiesc, să merg înainte, doar vă transmit că suntem fericiţi că am făcut un meci mare şi am câştigat, mulţumesc.

VEZI DISCURSUL LUI GHEORGHE HAGI