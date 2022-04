Hagi: Sunt două meciuri acasă care ne-au arătat o realitate - mai avem mult de muncit. Să luăm şapte goluri acasă este dureros

"Sunt două meciuri acasă care ne-au arătat o realitate: mai avem mult de muncit. Trebuie să analizăm, ne-am arătat inexplicabil că la o apărare sigură am primit multe goluri. Să primim şapte goluri acasă...e clar că trebuie să tăcem din gură şi să găsim soluţii. E dureros, trebuie să găsim cauza, să facem o echipă mai bună. Evaluare, reflecţie, meditaţie acasă şi revenim şi mergem pe drumul nostru. Am arătat că ştim fotbal, dar asta e acum.Trebuia să-i schimb pe toţi, evoluţia lui Dussaut nu a fost bună, nici a altora", a declarat Hagi la televiziunile care transmit Liga 1.

Portarul Marian Aioani a afirmat despre meci: "Este o seară care nu ne face cinste. Nimic nu a mers. Am lovit mingea prost, nu s-a dus la De Noijer, ci la Tănase, a marcat, a fost greşeala mea. Din păcate pentru noi, nu am reuşit să marcăm şi am luat prea multe goluri, dar vom trage la meciul următor să câştigăm".

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a VI-a din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. FCSB s-a apropiat la 2 puncte de liderul CFR Cluj, după un meci în care Florin Tănase a marcat de trei ori.

Golurile au fost marcate de Tănase '24, '40 (penalti), '64 şi Olaru '34.