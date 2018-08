Hagi, atac fără menajamente la adresa clasei politice din România: „De ce s-a facut Revoluţia? Să fim mai săraci, să cerşim cu toţii? Totul e negativ!“

Decăderea sportului din România şi problemele care există în toate domeniile l-au făcut pe Hagi să se întrebe: "De ce s-a făcut Revoluţia? Asta este întrebarea mea. Dacă suntem mai slabi, dacă nu mai câştigăm, dacă nu mai suntem puternici, de ce s-a făcut? Oare nu a fost dezbinare, oare nu ne-a separat? Eu şi colegii am jucat pentru ţara noastră, am fost puternici şi respectaţi. Acum de ce nu se mai poate? Nu acesta trebuie să fie subiectul, decât să ne certăm toată ziua? Eu sunt mai mic, tu eşti mai mare, eu am ochelari, tu nu ai, de ce ai cămaşă albastră, asta auzim. Nu, ar trebui să mergem pe lucruri concrete. Să facem! Şi suntem cu toţii de vină. Iar cei mari, care ne conduc, trebuie să aibă grijă. Pentru ce au trecut aproape trei decenii? De ce a fost Revoluţia? De ce s-a schimbat? Să fim mai săraci, să cerşim cu toţii? Nu cred că de asta! Sunt vorbe mari, dar mândria şi orgoliul meu nu pot să dispară niciodată. Sunt român! Am avut asta mereu în mine şi m-am luptat ca României să-i fie bine, pe plan internaţional, să le arăt că noi suntem mai buni decât ei. România era în elită, acum nu mai este. Luaţi statistica şi vedeţi ce cotă are jucătorul român acum şi ce cotă aveam noi! O să vedeţi cât de departe am ajuns. Ne rugăm să ne ia jucătorii, înainte se băteau pe ei. România avea doi dintre cei patru jucători străini de la Barcelona. Dacă nu o să schimbăm lucrurile şi sportul să fie o prioritate, vom ajunge şi mai rău! Este nevoie de un proiect naţional, să revenim unde am fost. Cred în sportivii români, dar ne trebuie organizare şi strategie. Dacă creezi o scenă frumoasă, competiţii, sportivul se va forma, pentru că talentul există. Dacă vrem performanţă! Dacă nu, o să plângem în continuare. Sau o să cerşim!", a spus Hagi, conform gsp.ro.

Totul e negativ

Regele e convins că investiţiile în segmentele sociale, sport, cultură, educaţie şi sănătate, dar şi în infrastructură pot readuce România în elită. "Suntem buni, dar suntem departe de ce am fost, de anii ‘80 şi ‘90. Foarte, foarte, foarte departe. Atunci s-a format acea generaţie care v-a făcut pe toţi fericiţi. Pentru că succesul aduce fericire. Şi generaţia care a crescut în spatele nostru a fost la fel de talentată. Şi acum există talent, dar susţinerea sportului este la un nivel foarte jos. Dacă îl finanţezi cum trebuie, prin legi, prin proiecte, prin angrenarea multinaţionalelor, culegi roadele. Să ajute sportul, cultura, educaţia, sănătatea, segmentele sociale care au rolul de a forma noua generaţie! Toate ţările bogate, puternice au făcut asta. Eu, dacă aş fi preşedintele României, aş investi în aceste domenii. Plus infrastructură. După aceea, România o să fie înfloritoare şi o să zâmbim cu toţii. Din păcate, în acest moment, cu toţii suntem trişti. Pentru că tot ce este în România este negativ. Nu mai vezi nimic frumos! A, mai există o fată, o mare sportivă, Simona, care ne mai ţine în elită şi se duelează cu cei mari. Pe timpul meu, sportul românesc era în top în toate disciplinele", a explicat "Regele".

Lumea este tristă

În viziunea lui Hagi, singura soluţie pentru a depăşi acest moment greu pentru sportul românesc este unitate şi un o strategie comună pentru performanţă: "Tristeţe mare, amărăciune mare, dezamăgire. Foarte grav este că în România a ajuns să se pronunţe cuvântul frustare. Este un momentul destul de greu. Eu mă feresc de acest cuvânt. Se foloseşte şi la fotbal, în comentarii. Cum să le explic eu jucătorilor? Dacă ne-am născut să fim frustraţi, mai are rost să trăim? Pentru mine nu există acest cuvânt. Când îl pronunţi, eşti terminat. Înseamnă că ai căzut şi nu mai poţi să te ridici. Pentru ce mai trăieşti? Dacă vrem să revenim unde am fost, trebuie să fim uniţi. Un concept, o idee, o strategie. Să devenim cei mai buni! Trebuie să facem ceva ca aceşti tineri să se simtă aşa cum ne-am simţit noi, nu să le fie ruşine! Eu sunt o părticică din această ţară şi am încercat, am investit în tineri! Vă las pe voi să spuneţi dacă am reuşit!".

"Dacă zic bine, începeţi dezbatarea. Eu îmi văd de drumul meu, fac ce pot. Aşa mi-am dat seama că sunt mic, unul dintre toţi ceilalţi. Dar, toţi ceilalţi, care suntem mulţi şi ne gândim la sport, haideţi să vedem ce trebuie să facem ca să schimbăm situaţia. Să facem performanţă! Ca şi aceşti copii să urce şi ei pe scenă! Dacă dorim. Dacă nu, ne strângem iar în Piaţa Victoriei, ne luăm la bătaie şi ne întrebăm oare de ce. Pentru că toată lumea este tristă", a mai spus Hagi, citat de Gazeta Sporturilor.