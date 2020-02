Hagi: Am arătat că putem să luptăm. Ne place performanţa, dar avem şi noi limitele noastre

“Ne-am adaptat foarte bine la teren. Am avut şi noi ocazii, cu toate că CFR a dominat, a controlat jocul. Noi ne-am axat pe ce puteam. Speram să avem o ocazie, să-I surprindem, dar din păcate s-a terminat 0-0. Am încercat să le facem faţă, venind după un eşec nemeritat cu Craiova. Mergem în continuare, viaţa merge înainte. Suntem conştienţi de greşelile pe care le-am făcut în spate. Viaţa nu stă într-un meci, într-o zi. Important este să lupţi, să fii motivat. Astăzi seară am arătat că putem să şi luptăm, să jucăm altfel de fotbal. Ne place performanţa, dar avem şi noi limitele noastre”, a spus Hagi la posturile care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I.