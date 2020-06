Grevă la Dinamo, stinsă de suporteri. Codaşa Voluntari, revoltată: „Nu mi s-a mai întâmplat niciodată aşa ceva“

Ajunşi pentru a treia oară în play-out-ul Ligii 1, dinamoviştii au ajuns la capătul răbdărilor. Jucătorii au ameninţat în mai multe rânduri că vor intra în grevă, iar sâmbătă au trecut la fapte, refuzând să joace meciul test cu ultima clasată din România, programat la ora 18.00. Ilie Dumitrescu a fost cel care a dezvăluit, în studioul Digi Sport, că jucătorii au restanţe din ianuarie, deşi au fost băgaţi în şomaj tehnic de către conducerea clubului.

Managerul general al lui Dinamo, Florin Prunea, a luat partea jucătorilor. „Foarte bine au făcut! O să-i apropie chestia asta! Jucătorii au dreptate 400%! Când directorul general al clubului câştigă 3.500 de euro sau 4.000 şi ei iau salariul de 300 de euro? Cum, unde s-a mai întâmplat în lumea asta aşa ceva?!? Ştiam că trebuie să vină şi momentul ăsta, pentru că asta e, jucătorii au dreptate! Păi cum să n-aibă dreptate, păi dacă îi minţi continuu? Tu trimiţi jucătorii în şomaj tehnic şi tu îţi iei salariul întreg? Păi unde e posibil aşa ceva? Eu îi înţeleg pe jucători şi sunt de acord cu decizia lor!“, a declarat Prunea pentru Antera Sport, trimiţând din nou săgeţi către secretarul general Bogdan Bălănescu.

Potrivit „Gazetei Sporturilor“, jucătorilor lui Dinamo li s-a promis din nou că vor primi bani în conturi, iar ac eştia ar fi acceptat să revină la antrenamente luni dimineaţă, sub comanda lui Mihalcea. Marţi, Dinamo are programat un n ou meci amical, împotriva Astrei - echipă de pe locul şase în play-off.

Sub protecţia anonimatului , jucătorii lui Dinamo au explicat motivele grevei, pent5ru sursa citată: „N-am ştiut nimic dinspre şi despre club până pe 15 mai, cât am stat două luni acasă din cauza pandemiei. Doar ni s-a spus să revenim în cantonament, ceea ce am făcut. Iniţial, voiam să venim doar dacă ne-ar fi plătit şi salariul pe luna februarie. Pe cel din ianuarie ni l-au plătit integral în partea a doua a lunii aprilie. Am vorbit cu Bogdan Bălănescu şi ne-a spus: 'Veţi avea banii ăştia până pe 27 mai, când se termină cantonamentul'. Pe 27 mai, a mutat termenul pe 5 iunie, fiindcă, ni s-a spus, vor veni bani. Vineri, pe 5 iunie, nimic, niciun semn! Şi când am vorbit din nou, ni s-a spus că vom fi plătiţi săptămâna viitoare. Serios? Săptămâna viitoare? Am mai auzit expresia asta. Atunci am decis: gata, stop, nu ne mai antrenăm. Nu doar pentru banii restanţi, ci pentru că situaţia, ca întotdeauna, nu e clară."