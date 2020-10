Golanca de la Roland Garros: Sara Errani, explicaţii penibile pentru comportamentul ei

La 33 de ani, italianca Sara Errani, finalistă la French Open 2012, a „reuşit“ să-şi păteze definitiv imaginea! Miercuri la prânz, în duelul cu olandeza Kiki Bertens, Errani nu doar că a pierdut meciul în sine, ci şi lupta cu bunul simţ.

Ajunsă în faţa jurnaliştilor, Errani a încercat să ofere justificări pentru comportamentul ei de pe teren, însă, din păcate pentru ea, mai mult s-a umplut de penibil.

Ce a spus Sara Errani?

*Nu-mi place când cineva îşi bate joc de tine. Ea (n.r. - Bertens) a făcut un meci excelent, dar nu mi-a plăcut situaţia de pe teren.

*Timp de o oră, a fost accidentată. Apoi, a început să alerge, cum nu o făcuse în viaţa ei. Nu-mi plac astfel de chestii.

*E scoasă de pe teren în scaunul cu rotile, după meci. Iar acum e în vestiar, fără nicio problemă. S-a şi dus la restaurant. Nu-mi plac astfel de chestii.

*Apoi, vin oamenii şi îmi spun mie că sunt o jucătoare lipsită de fair-play. Mă amuză astfel de remarci. Nu cred că ea a avut o atitudine bună pe teren. Nu mi-a plăcut.

Bertens, accidentată la Strasbourg, a abandonat

Chiar dacă Errani n-a crezut în problemele medicale avute de Bertens, adevărul e că, încă de săptămâna trecută, olandeza s-a tot chinuit pe terenul de tenis. De altfel, la Strasbourg, înainte de French Open 2020, ea s-a retras în setul III al meciului cu Ostapenko (43 WTA), tocmai din cauza problemelor medicale.

Ce a spus Bertens despre acuzele lansate de Errani?

*Ea poate să zică ce vrea, dar poate că trebuie să iau nişte lecţii de actorie sau să încerc o carieră în acest domeniu.

*Nu ştiu ce crede ea, însă, nu, chiar nu m-am simţit bine pe teren.

*Vă asigur că nu m-am simţit bine pe teren. Crampele veneau şi treceau. În tot corpul meu. Am încercat să rămân calmă, însă nici nu puteam să-mi mişc degetele pe rachetă. Doar încercam să scap, cumva, de crampe.

*Nu vreau să transform într-o chestiune personală ceea ce s-a întâmplat pe teren. Mai ales că înţeleg frustrarea ei. Cred că e supărată pe ea, de fapt, fiindcă n-a reuşit să valorifice ocaziile pe care le-a avut pentru a închide meciul.

*La final, mi-a fost foarte rău. Niciodată nu vrei să părăseşti terenul într-un scaun cu rotile. Dar, în acel moment, nici nu puteam să merg. Iar fizioterapeuţii m-au sfătuit să nu încerc să merg. În acel moment, am început să am crampe, din nou, în piciorul stâng. Atunci, m-au convins să mă aşez, ca să fiu scoasă de pe teren (n.r. - în scaunul cu rotile). Nici nu aveam prea multe opţiuni, aşa că a trebuit să accept.

*După finalul meciului, condiţia mea s-a tot înrăutăţit. Am stat 45 de minute cu fizioterapeuţii. Iar de crampe am scăpat după 30 de minute în care ei au lucrat cu mine. Era bine dacă Sara (n.r. - Errani) ar fi fost cu mine acolo, în vestiar, pentru a vedea ce s-a întâmplat. Acum, mă simt mult mai bine. Am mâncat ceva şi m-am rehidratat.

