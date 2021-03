Glasgow: Fanii Rangers, în extaz pe străzi, în ciuda restricţiilor. Suporterii echipei lui Ianis Hagi sărbătoresc primul titlu după 10 ani - VIDEO

Formaţia Glasgow Rangers, la care joacă Ianis Hagi, a câştigat, duminică, titlul în Scoţia, profitând de faptul că rivala Celtic Glasgow a remizat cu Dundee Utd, scor 0-0. Rangers, care a învins sâmbătă St. Mirren, cu scorul de 3-0, are 88 de puncte, cu 20 mai multe decât Celtic, astfel că nu mai poate fi depăşită. Pentru Glasgow Rangers este 55-lea titlu naţional, primul de după 2011.

Ministrul scoţian al Justiţiei, Humza Yousaf, le-a reamintit fanilor, printr-un mesaj postat pe Twitter, că adunările sunt interzise în această perioadă: “Felicitări echipei Rangers. Ar fi grosolan din partea mea să nu recunosc cât de bine a jucat în acest sezon. Înţeles că fanii Rangers vor fi disperaţi să sărbătorească, dar vă rog să vă amintiţi că trebuie să traţi acasă. Adunările sunt interzise. Nu putem risca ca virusul să se propage şi mai mult”.

