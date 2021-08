Gimnastica românească, fără viitor: Maria Holbură şi-a anunţat retragerea la o vârstă fragedă

Cândva, gimnastica era un „aspirator de medalii“ pentru România, la Jocurile Olimpice. Acum, am avut doar trei gimnaşti, la Tokyo: Marian Drăgulescu (40 de ani), Larisa Iordache (25 de ani) şi Maria Holbură (20 de ani). Dintre cei trei, singura care a prins o finală, cea de la bârnă, a fost Iordache. Din păcate, o accidentare a împiedicat-o să concureze acolo.

Iar acum, la revenirea de la Tokyo, cealaltă gimnastă pe care am avut-o la JO 2020, Maria Holbură, şi-a anunţat retragerea din activitate, la doar 20 de ani.

„Multe nu am de spus. Am decis sa pun capăt carierei mele de gimnasta şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut parte din ea. Sunt foarte mândră de mine şi de ceea ce am reuşit sa realizez până acum“, a scris Maria pe Instagram.