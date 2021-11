Gigi Becali vrea să vadă ultraşii în puşcărie

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că vrea ca suporterii care i-au scris mesaje pe gardul reşedinţei lui din Aleea Alexandru şi pe zidurile cantonamentului din Berceni să facă puşcărie. "Ameninţări! Nu mai stau să mă cert cu nimeni, că şi aşa am făcut puşcărie pentru că mi-au furat maşa. Am chemat miliţia, am chemat procuratura, o să vadă criminalistica despre ce e vorba, le-am spus toată situaţia. Vreau să răspundă penal, nu vreau să-i iert, vreau puşcărie să facă, ca să stea acasă liniştiţi!", a spus latifundiarul din Pipera.

Poliţia a deschis o anchetă. "La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 10. 00, Secţia 1 Poliţie a fost sesizată prin apel 112, de către un agent de pază, cu privire la faptul că persoane necunoscute au scris cu vopsea, vandalizând gardul unui imobil din sectorul 1, pe care acesta îl avea în pază. La faţa locului au sosit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie care au constatat că aspectele sesizate se confirmă fiind declanşate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi ameninţare", a transmis Poliţia Capitalei.