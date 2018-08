Gigi Becali revoluţionează contractele: Clauză anti-fumat la FCSB

Acesta consideră că una dintre clauzele principale ale lipsei de performanţă a fotbaliştilor este comportamentul acestora din afara terenului. Din acest motiv, Becali vrea să introducă o clauză inedită.

"De acum încolo, aşa fac. Pun în contract să nu se mai fumeze. Când au venit jucătorii la Steaua, au stat în faţa mea toţi şi au zis că nu mai fumează. Nu le-am pus în contract. De acum încolo, le pun în contract. Cu Florinel am încredere şi îl mai sun din când în când. Îi zic să nu mai fumeze decât 3 pe zi. El spune că nu fumează nici măcar una. Mă minte! Mi-au spus oameni, specialişti, că ţigara are 32 de substanţe drogangiste. E greu să te laşi acum! Coman nu ştie că eu am spioni puşi pe urmele lui. Ştiu tot, vă daţi seama. Ei nu mai ies în cluburi, se duc acasă la câte unul. Grup organizat e Coman, Tănase, Bălaşa. Dacă poţi să-i desparţi, e extraordinar. Benzar fumează o grămadă, n-ai ce să-i faci. Pe Tănase îl rup de acolo, el se antrenează, iubeşte fotbalul, are dorinţă şi aleargă mult. Cred că rezolv, sunt pe cale de a rezolva. Şi-au dat seama şi ei că nu pot ajunge mari dacă nu au viaţa 100% sportivă", a spus Becali la Pro X.