Gigi Becali, „pacientul“ incurabil: A explicat ce va urma la FCSB, după încă un sezon ratat

Gigi Becali e „antrenor“ de locul 2! Din 2015, de când a ieşit din închisoare spre finalul acelui sezon, FCSB n-a mai câştigat primul loc în campionat.

De atunci, a urmat, mai întâi, îndepărtarea lui Costel Gâlcă, ultimul antrenor campion cu FCSB. Iar apoi, „principal“ a devenit Gigi Becali. Bilanţul său? Cinci ediţii ale Ligii I încheiate pe poziţia a 2-a şi una, cea din 2019-2020, cu o clasare pe 5 din 6 în play-off.

Ce urmează după această serie de insuccese? A explicat chiar Gigi Becali, la Digi Sport, după încă un titlu ratat. „Vă pot spune că Toni Petrea n-a mai vrut să stea. I-am dat o zi să se răzgândească, a zis că nu se răzgândeşte şi atunci am luat legătură cu Şumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Şumudică va fi antrenorul. Peste două săptămâni, când încep pregătirea, va fi el. La FCSB e casa mea, mobila mea, fac ce vreau. Responsabilitatea e numai a mea. Dacă aduc un antrenor căruia să-i dau mână liberă? Niciodată în viaţa mea. La trăsura mea, numai eu ţin hăţurile. Fac numai cum ştiu eu. Şi cum ştiu eu e foarte bine“, şi-a expus Becali filosofia.

Atenţionat că, totuşi, ratează locul 1 an de an, latifundiarul a explicat că la el succesul nu e măsurat în titluri câştigate în România. „Aici nu vorbim de campionate. Ce face CFR cu ele? Se duce în grupele cupelor europene? Să vedem. Şi dacă se va duce, doar va achita datoriile de până acum. Unde sunt banii? Ei au 20 de milioane minus în cont. Dacă fac la fel ca Negoiţă (n.r. - Ionuţ Negoiţă, fost finanţator Dinamo) sau precum Copos (n.r. - George Copos, ex-patron al Rapidului), care au lăsat antrenorii, aţi văzut unde au ajuns. Unul a ajuns la faliment şi unul a fost pe-aproape. Eu iau milioane, nu titluri. Acum, pentru că am zece milioane în cont, o să cumpăr şi eu doi, trei fotbalişti de 26-27 de ani. Cred că o să vină Florin Ştefan, ăsta de la Sepsi, o să vină şi Alexandru Creţu (n.r. - mijlocaş defensiv la Maribor). Plus un fotbalist de la Botoşani. Noi am avut un lot prea tânăr şi cu emoţii mari. Când a venit presiunea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu poţi să iei titlul, când iei două goluri de la Clinceni“, a continuat Becali.

Acesta a insistat că nu doar că va continua să-i dicteze antrenorului ce să facă, dar şi deciziile legate de transferuri vor fi luate exclusiv de el. „Dacă făceam ce ştiam eu, Andrei Burcă (n.r. - fundaş CFR) era la mine. Dacă făceam ce ştiam, Ciprian Deac (n.r. - mijlocaş CFR) era la mine. Dar m-am consultat cu cineva şi am văzut ce înseamnă asta. Nu mă mai consult cu MM (n.r. - Mihai Stoica) şi cu antrenorii. M-am consultat şi l-am luat pe Golofca (n.r. - ajuns, între timp, la Sepsi), nu mai vreau“, a spus patronul FCSB.

Ţinta: grupele Conference League

FCSB are garantat locul 2, aşa că va merge în Conference League, unde va debuta în turul II preliminar. La tragerea la sorţi pentru această fază, programată pentru 16 iunie, vicecampioana Ligii I va fi cap de serie. „E o miză şi calificarea în grupele Conference League, pentru că vor fi şi acolo jumătate din banii de la Europa League. Or fi vreo cinci milioane, nu ştiu, nu s-a anunţat“, a spus Becali.

Are dreptate: Banii sunt la el!

Gigi Becali nu exagerează când spune că, în ciuda rateurilor date pe plan sportiv, deocamdată, s-a descurcat excelent, din punct de vedere financiar. În clasamentul celor mai scumpe transferuri din istoria Ligii I, primele trei locuri sunt ocupate de jucători vânduţi de FCSB, potrivit transfermarkt.com:





1. Dennis Man (Parma) - 13 milioane de euro





2. Nicolae Stanciu (Anderlecht) - 9,7 milioane de euro





3. Vlad Chiricheş (Tottenham) - 9,5 milioane de euro





„Dacă nu-l vindeam pe Man anul ăsta, eram supărat. Aşa, râd cu voi. Ne îmbolnăvim de la fotbal?“, a comentat Becali, explicând de ce pierderea titlului, în acest sezon, nu reprezintă o problemă pentru el.