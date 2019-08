Gigi Becali, o nouă ieşire incredibilă: A găsit explicaţia pentru înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului la Mediaş

FCSB a pierdut, aşa cum era de aşteptat, la Mediaş, însă marea surpriză a venit după meci, când Gigi Becali a reuşit să tacă din gură, în loc să facă turul televiziunilor.

„Miracolul“ a ţinut însă doar câteva ore. Luni dimineaţă, Becali s-a dezlănţuit într-o intervenţie la Pro X, unde a şi cântat: „Campioni am fost, campioni vom fi până vom muri, Steaua Bucureşti. Gigi Becali şi cu asta basta!“. Când s-a oprit din cântat, latifundiarul care spunea, în luna iunie, „că rugăciunea lui Alexandru Tudor face cât 700 de Neymar“ a înşirat noi aberaţii!

„Aseară (n.r. – duminică seară) au fost lucruri drăceşti, mai multe. Cum adică, ambii portari au greşit! Ambii fundaşi centrali au fost eliminaţi! Salomao să nu dea gol cu poarta goală în prima repriză, Oaidă şi Roman se dau cap în cap. N-a fost lucru omenesc ce s-a întâmplat la Mediaş! O să vedeţi mâna Domnului joi (n.r. – la returul cu Guimaraes din Liga Europa) şi o să spuneţi după meci că am avut dreptate!“, şi-a început Becali discurscul halucinant la Pro X.

„Rezultatele arată că am alergat mai mult decât Gazul. Şi decât Botoşani şi decât Iaşi! Dacă alergi mai mult, că aşa spune GPS-ul, şi iei bătaie, ori ai alegat fără cap, ori n-ai valoare. Dar valoare avem! Ce trebuie să facă un antrenor ca să facă posesie? Că am rămas în cap cu asta: posesie, posesie, posesie, posesie, posesie! Cum să alergi mai mult ca ei şi să te bată!?“, a continuat patronul care are impresia că poate „antrena“ echipa din tribune.

„Săgeţi“ spre Mihai Stoica

Chiar dacă, la un moment dat, a spus că el e vinovat pentru dezastrul actual, peste câteva momente, Becali a început să dea vina pe alţii pentru amatorismul instaurat de el la club.

„Totul îmi reproşez numai eu. Eu sunt vinovat. Când via nu dă roade, stăpânul e vinovat! Înseamnă că el nu i-a pus pe slujitori cum trebuie să dea apă, s-o sape, când să-i dea cu piatră vânătă. Dacă stăpânul s-a luat după cel care se ocupă de vie şi a făcut cum i s-a spus, tot eu sunt vinovat. Cum să fie altcineva vinovat? Dacă eu am vrut să-i iau pe Burcă şi pe Cestor (n.r. – amândoi au ajuns la CFR) şi m-am luat după MM Stoica şi după Bogdan Andone?! Despre Cestor, Dani Coman mi-a zis că e cel mai bun fundaş central. Şi eu nu l-am luat!“, a continuat Becali.

În încheiere, a căzut, din nou, în ridicol, amestecând lucruri care n-au nicio legătură cu fotbalul: „Dar tot eu le scot la capăt cu ajutorul Domnului. Dacă Domnul vrea să-mi dea în cap cu calificarea (n.r. – în grupele Ligii Europa)...O să vezi acum, peste două, trei luni, când Dumnezeu va pune mâna, o să vezi că Becali a avut dreptate! Ia uite, a ajuns în primăvară europeană şi a ajuns şi pe CFR şi a ieşit şi campioană. Aşa o să fie“.

Guimaraes ăştia sunt cam la fel de buni precum Chiajna sau Hermannstadt. Vrem calificarea asta în grupele Ligii Europa şi, după, ne liniştim, mergem să jucăm în campionat. Gigi Becali finanţator FCSB

Cele cinci înfrângeri succesive ale FCSB-ului în Liga I

Gaz Metan - FCSB 4-0

FCSB - Poli Iaşi 1-2

FCSB - Voluntari 1-3

Astra - FCSB 2-1

FCSB - Botoşani 0-2





