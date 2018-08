Gigi Becali a luat-o razna: Declaraţii fără nicio logică după eşecul din Austria. La ce visează pentru meciul din Bucureşti

Gigi Becali s-a uitat la Rapid Viena - FCSB, însă fie că a adormit în minutul 2 şi s-a trezit pe la finalul partidei, fie că îi place să zică lucruri trăznite pe la televizor.





La câteva minute după înfrângerea roş-albaştrilor, latifundiarul din Piera a intrat la Digi Sport şi a făcut o serie de declaraţii fără noimă. Spre exemplu, la un moment dat, l-a absolvit pe Nicolae Dică de orice vină, pentru ca, peste câteva minute, să zică sus şi tare că echipa nu e bine pregătită!





Ce a spus Gigi Becali?





*Şansele de calificare sunt 60% pentru noi, 40% pentru ei. Ziceam 50-50, dar asta e o echipă prea slabă. Nu ne poate scoate.





*Nu o să mai joace Moruţan, e emotiv. Le dăm patru la Bucureşti. Man nu prea a mişcat...O să găsim o formulă de echipă care să marcheze. O să vină şi Tănase (n.r. - a fost suspendat pentru meciul tur). Moruţan e prea cuminte la nivelul ăsta. Pe Man poate l-am lăudat prea mult.





*Cuplul de fundaşi centrali ăsta e, n-avem altul. Am luat trei goluri aiurea. Am luat gol aiurea din corner, după am luat golul trei pe respingerea lui Bălgrădean.





*Dacă Man era el şi Coman era în formă, le dădeam patru. Dacă îl aveam pe Nistor (n.r. - mijlocaşul lui Dinamo) azi, era măcel! El driblează, trage...Ovidiu Popescu, cred că a atins mingea de cinci ori. Dacă atingi mingea de cinci ori, înseamnă că fugi de minge. Aveam mare încredere în Ovidiu Popescu. Până în minutul 30, n-am auzit de el! Tu ai 24 de ani şi fugi de joc? Pintilii făcea pressing la portarul lor.





*O să vedeţi altă echipă la Bucureşti. Ştim noi cine trebuie să joace. Trebuie să vorbesc cu Dică. Nu sunt supărat pe Dică! Valoare avem, probabil nu sunt bine pregătiţi jucătorii.





*Dacă suntem mai buni ca ei, cum să ne scoată? Dacă era Tănase în seara asta, vai cum îi înşira! Nici Tănase nu e Superman, dar când prinde o echipă d-asta îi înşiră. Asta e o echipă mult mai slabă decât Hajduk.





*O să cumpăr fotbalişti până o să fac o echipă de bărbaţi adevăraţi. Asta era o echipă căreia trebuia să-i dăm trei, nu să luăm trei. O să iau la fotbalişti până fac o echipă de bărbaţi adevăraţi.